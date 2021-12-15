Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист

Агія Загребельська: "Офісі президента є людина, завдяки якій уся проросійська мережа в правовій системі досі живе". Фото: Тарас Подолян

В Украине юридическая правовая вертикаль наполнена агентами Кремля. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказала Агия Загребельская. Она - юрист и основательница общественного проекта "Лига антитраста"

"Сергей Кивалов (бывший нардеп-"регионал", с 1998 года президент Национального университета "Одесская юридическая академия". – Gazeta.ua) является "смотрящим" от пророссийских сил за высшими учебными заведениями. Андрей Портнов (эксзаместитель главы Администрации президента Януковича. – Gazeta.ua) - за судами. На Банковой это - заместитель главы Офиса президента Олег Татаров (подозревают в причастности к даче взятки, был адвокатом Портнова. - Gazeta.ua), - рассказала она.

В обществе есть запрос на справедливый суд, говорит Загребельская.

"Этому не отвечает наша судебная система. С одной стороны, большое внимание уделяют именно ее реформированию западные партнеры. С другой, есть определенное признание проблем в судах Владимиром Зеленским. Когда начали активно двигаться в реформе, на пути появились все эти "волшебные" люди. В первую очередь, Портнов, на которого ориентируется значительная часть судей, в карьере которых он играл большую роль. Этот человек может заблокировать судебную реформу", - подчеркнула юрист.

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Санкции США против Портнова – это сигнал нашему президенту, по мнению юристки:

"Такой намек Владимиру Зеленскому от западных партнеров по поводу Татарова: в Офисе президента есть человек, благодаря которому вся пророссийская сеть в правовой системе до сих пор живет. Зеленскому нужно выбирать: тащить за собой этот сундук с прошлым, который не дает двигаться вперед или выбросить и идти в европейское будущее".

Соединенные Штаты Америки 9 декабря ввели санкции против Андрея Портнова. В решении отметили, в частности, что в 2019-м эксзамглавы Администрации президента Януковича вступил в сговор с высокопоставленным чиновником, чтобы сформировать высшие юридические институции страны в свою пользу и влиять на Конституционный Суд, также – на Генпрокуратуру.