Андрей Холодов выступает за разрушение "табачных" монополий

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
Зеленский не готов давать приказ идти в наступление. Кремль может давить на эту слабость - Дейнега
1 Просмотров: 396
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
"Зацементируйте оккупацию", - дальнейшие шаги Кремля по Донбассу
Просмотров: 504
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
"Приходится включать "турборежим": что делают и чем живут волонтеры на 6 году войны
Просмотров: 1296
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
Половина нынешних министров не стоит даже 18 тыс. грн
1 Просмотров: 900
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1161
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
1 Просмотров: 1593
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
В лагере Порошенко нагнетают истерию - эксперт про обидные прозвища для президента
1 Просмотров: 2826
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
"Объединила более 600 общин и победила российский шантаж" - достижения Поместной церкви за год
Просмотров: 540
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
Люди с оккупированных территорий воспринимаются государство как что-то враждебное - общественный активист
2 Просмотров: 2574
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
"Брекзит ослабит международные позиции Украины" - эксперт
Просмотров: 270
Фото
Все фото
7
4
4
5
5
Супруга президента показала украинская одежда в Азербайджане
Супруга президента показала украинская одежда в Азербайджане
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
На митинге под Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка
&quot;Единство помогло нам остановить российскую агрессию&quot; - пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь
"Единство помогло нам остановить российскую агрессию" - пластуны принесли в Раду Вифлеемский огонь
Под Офисом президента поставили каток
Под Офисом президента поставили каток
Участники акции на Банковой признали &quot;нормандский саммит&quot; успешным и начали разбирать палатки
Участники акции на Банковой признали "нормандский саммит" успешным и начали разбирать палатки
Видео
Все видео
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Зеркаль предупредила Зеленского в отношении Путина
Зеркаль предупредила Зеленского в отношении Путина
Кива устроил потасовку в Раде. Едва не зацепило Тимошенко
Кива устроил потасовку в Раде. Едва не зацепило Тимошенко
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
В "Нацкорпусе" обещают перекрыть улицы, если полиция не отпустит задержанных во время митинга против распродажи земли
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Президент хотел выборов в Донбассе уже в 2020-м. Последствия были бы фатальные - Дейнега
Интервью
1/5
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Сколько должен зарабатывать министр в Украине
Просмотров: 1161
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
Если реформы правильные, кто-то теряет влияние - Дмитрий Дубилет
1 Просмотров: 549
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
"Нет никаких гарантий, что РФ когда-то отдаст Украине границу" - политолог
3 Просмотров: 1197
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
"Труднее всего найти поставщиков" - как открыть бизнес по продаже экзотических фруктов
Просмотров: 2727
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Как стать актрисой в Нью-Йорке - украинка поделилась своей историей
Просмотров: 11286
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
19 декабря 2019
Просмотров: 279
Спокуса потрібності
Якось непомітно настали часи, коли дуже поменшало людей, яким ти можеш розказати, припустімо, анекдот про Брежнєва, і той анекдот буде їм смішний. ...
пятница, 20 декабря 2019 12:40

Андрей Холодов выступает за разрушение "табачных" монополий

  Комментировать

  Народный депутат Украины стал известен еще до парламентских выборов
Народный депутат Украины стал известен еще до парламентских выборов

Последний месяц Андрей Холодов находится в эпицентре событий будоражащих "табачный" рынок и связанных с правками в налоговое законодательство – инициативы депутата и его коллег призванные сделать табачный рынок прозрачнее и конкурентнее вызвали бурную реакцию.

Программа "Схемы: коррупция в деталях" от Радио Свобода посвятила Холодову и фирме "Киев маркет солюшн" целый часовой выпуск, НАБУ возбудило дело, а сам Холодов требует НАБУ провести это расследование.

Об этом - в интервью КП сам народный депутат рассказал подробнее.

"Народные депутаты Юрченко и Дубинский внесли поправку к законопроекту 1049 о введении торговых наценок на табачные изделия. На комитете я высказал свое мнение по этому поводу, изучил вопрос. 3 октября была внесена сама поправка, и я ее поддержал как народный депутат - своим голосом "за".

Эта правка разрушает монополию крупнейшего украинского дистрибьютора сигарет TEDIS, контролирующего 80% рынка. Эта правка попросту дает возможность равного доступа к дистрибуционным контрактам другим компаниям – оптовикам, которых, со слов производителей, около 20. Важность борьбы с монополистом этого рынка и создание честных равных условий для всех компаний - дистрибьюторов подтвердил на встрече 7 ноября и президент Владимир Зеленский. Честная дистрибуция – это основа свободного рынка. Принятый закон выводит продажу табачных изделий из тени, а это рынок объемом в 100 миллиардов гривен.

Этот закон дает возможность заработать не одному монополисту, а, как минимум, поможет 300 тысячам людей, которые живут на деньги, заработанные с табачного бизнеса, вокруг 60 тысяч розничных лицензий по стране. Которым не придется ехать на заработки по ближайшим странам Евросоюза. И эти изменения не обернутся катастрофой для отрасли. Повышение цены на пачку сигарет на 3 гривны, логично, снизит и доступ к табачным изделиям. Разве это плохо?"

kp.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Андрей Холодов выступает за разрушение "табачных" монополий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Отменили пошлины на украинско-российских таможнях

20 декабря - 45 лет со дня рождения Героя Украины, всемирноизвестного оперного певца Василия Слепака

Франция продала часть своих земель американцам

Выдали патент на лучшие пневматические шины

Самое читаемое
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
Как увеличить пробег электромобиля в холод - 5 советов
 Просмотров: 23337
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке
Азарова высмеяли за заявление об украинском языке 1 Просмотров: 21249
Пациент избил врача за правильный диагноз
Пациент избил врача за правильный диагноз Просмотров: 11448
Приметы на Новый год: как накликать беду
Приметы на Новый год: как накликать беду Просмотров: 7461
Путин очертил будущие границы войны с Украиной
Путин очертил будущие границы войны с Украиной 2 Просмотров: 6714
Политика
Швейцарская прокуратура обвинила экс-нардепа в отмывании €2,8 млн
Швейцарская прокуратура обвинила экс-нардепа в отмывании €2,8 млн
Трамп может договориться с Путиным - эксперт
Трамп может договориться с Путиным - эксперт
 Просмотров: 63
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
Аваков приказал закрыть все игорные заведения до 16:00
 Просмотров: 279
Рынок земли: нардепов запрягли на ежедневный комитет в новогодние праздники
Рынок земли: нардепов запрягли на ежедневный комитет в новогодние праздники Просмотров: 63
Премьер сообщил, что будет с зарплатами шахтерам
Премьер сообщил, что будет с зарплатами шахтерам Просмотров: 144
Больше всего комментируют
14
"Не хочу утруждать себя" - отец Зеленского об украинском языке
11
Сколько украинцев довольны Зеленским – свежий опрос
4
Убийство Шеремета: полиция нашла у Антоненко мину
2
Путин очертил будущие границы войны с Украиной
2
Путин оправдал нападение СССР на Польшу
Голосов: 14225
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua