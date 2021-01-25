Американские санкции против Дубинского: Майкл Щур потроллил Зеленского

Президент Зеленский в очередной раз совершенно случайно решил промолчать, говорит Майкл Щур.

Президент Владимир Зеленский настолько часто прячет голову в песок во время скандалов, что на Банковой уже образовался карьер, сказал телеведущий Майкл Щур в своей программе, комментируя санкции США против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.

"Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский, председатель областной ячейки партии президента Зеленского, работает на Россию. За что попал под санкции США. Теперь единственная грин-карта, на которую может рассчитывать Дубинский, - это партийный билет "Слуги народа". А единственное, что может радовать господина Александра - он в санкционном списке не один. Там куча пророссийских "регионалов" и продажных чиновников. Похоже Саша связался с плохой компанией, начал вмешиваться в американские выборы по российскому сценарию.

Доказательством причастности Дубинского к вмешательству в американские выборы по версии американцев стала его связь с российским агентом и народным депутатом Андреем Деркачем. В Госдепе США считают, что бывший депутат Партии регионов, а сейчас внефракционный Деркач распространял российскую дезинформацию о теперь уже президенте США Джо Байдене.

Деркач настолько токсичен, что контактировать с ним, это как иметь общее фото с Саддамом Хусейном 2003-го.

А Владимир Зеленский в очередной раз совершенно случайно решил промолчать по поводу очередного скандала внутри его команды "слуг народа", - сказано в выпуске.

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11 января США ввели индивидуальные санкции, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.