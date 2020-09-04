Американская компания покупает нефть у Медведчука в обход санкций - расследователи

"Схемы" обнаружили торговлю нефтью Медведчука. Фото: УНИАН

Журналисты обнаружили, что нефтепродукты с подконтрольного политику Виктора Медведчука российского "Новошахтинского завода" поставляются в США, несмотря на персональные санкции против народного депутата.

Российская компания Rosewood Shipping, официально записанна на Оксану Марченко, жену Медведчука, сообщают "Схемы".

Она экспортирует нефть Новошахтинского завода из Ростовской обл. РФ, которой тоже владеет Марченко. В расписании отправления танкеров Rosewood Shipping указано, что те якобы идут в грузинский город Батуми. Но порт Батуми в комментарии "Схемам" отрицает принятие танкеров компании Марченко.

Сервис отслеживания кораблей Marine Traffic показал, что три больших танкера часто стоят на одном месте в Черном море, а пять меньших движутся от порта в Ростове в акваторию Черного моря и обратно.

Расследователи "Схем" обнаружили по крайней мере 6 случаев доставки нефтепродуктов из "Новошахтинского завода нефтепродуктов" в США в течение февраля-апреля 2020 года. Корабли двигались в Хьюстон в Техасе.

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Получателем является компания ExxonMobil Sales and Supply LLC, дочь одной из крупнейших нефтяных компаний мира ExxonMobil. Ее бывший руководитель Рекс Тиллерсон некоторое время работал государственным секретарем США. По оценкам "Схем", общая стоимость контрактов на перевозку нефтепродуктов может достигать $ 150 млн.

ExxonMobil покупал нефтепродукты не непосредственно у Медведчука, а у швейцарской компании NewCoal Trading. Журналисты связывают ее с семьей российского депутата Глеба Хора.

"Таким образом, журналистам программы "Схемы" удалось установить, что известная американская корпорация закупает нефтепродукты с завода кумовьев Путина через швейцарскую компанию, которую связывают с депутатом Госдумы от "Единой России", - заключают авторы.

В оккупированный Крым прибыл самолет из авиапарка президента РФ Владимира Путина. Несколько дней назад туда приехал нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.