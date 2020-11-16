Активисты навестят Зеленского с "куском асфальта" в годовщину Революции достоинства

Активисты выдвинули ряд политических требований. Фото: president.gov.ua

Активисты "Руху опоры капитуляции" призывают собраться на Европейской площади 21 ноября в 14:00, в 7-ю годовщину Революции достоинства, и посетить президента Владимира Зеленского в "Феофании".

Об этом "РОК" сообщил в Facebook.

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"21 ноября начинаем процесс очистки от этих негодяев. И чем больше нас будет, тем быстрее он закончится. Тем быстрее остановим хаос и развал государства", - прокомментировал событие сокоординатор "РОК" Андрей Левус.

"В День свободы и достоинства мы должны защитить национальные и гражданские права. Поэтому призываем всех 21 ноября в 14:00 собраться на Европейской площади. Оттуда мы едем в "Феофанию", где Зеленский с ВИП-палаты записывает свои видосики. Если президент к тому моменту оттуда сбежит - поедем искать его домой, на дачу, в ОП, если поедет в другую область - наши активисты найдут его и там", - заявили в "РОК".

"Просьба брать шины и куски асфальта. Мы вернем президенту то, что он подсунул нам вместо лекарств и аппаратов ИВЛ. Зеленский, ты ответишь за то, что ты сделал со страной. Ты можешь попробовать в этот день скрыться, но подчеркиваем: уйти от ответственности не удастся ", - говорится в анонсе.

Активисты выдвинули ряд политических требований, в частности по полной отставке правительства, увольнения с должностей руководителя Офиса президента Андрея Ермака, первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченка, главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука и заместителя руководителя ОП Олега Татарова.

Активисты требуют освобождения из-под стражи Андрея Антоненка (участник российско-украинской войны, который с декабря 2019-го находится под арестом по подозрению в подготовке убийства Павла Шеремета. - Gazeta.ua). Также требуют отзыва законопроекта президента Владимира Зеленского "О народовластии - через всеукраинский референдум" и ликвидировать Окружной административный суд Киева.

"Волю украинцев к жизни, свободе и достоинству не смогли сломить ни Гитлер, ни Сталин. Что тут говорить о стайке аферистов, управляемых олигархами и Москвой? Закатаем в асфальт даже не заметим", - заявил Левус.

9 ноября коронавирус обнаружили у президента Владимира Зеленского, а также у главы Офиса президента Андрея Ермака. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк сообщил, что президент и глава Офиса президента, которые лечатся от Covid-19, находятся в изолированных палатах больницы "Феофания". 12 ноября больной на коронавирус Зеленский записал видеообращение из больницы.