Активист судится с президентом

Активисту не ответили на запрос, после чего он подал в суд.

Общественный активист Дмитрий Синченко судится с президентом Владимиром Зеленским из-за слов главы государства об акции "Нет капитуляции".

Об этом в понедельник сообщили журналисты Bihus.info.

Зеленский на встрече с ветеранами и волонтерами в Офисе президента заявил, что имеет распечатки телефонных разговоров активистов акций "Нет капитуляции".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что будет с рейтингом Зеленского

Синченко обратился с официальным запросом к президенту с просьбой предоставить ему распечатки записей.

Однако в ОП ответили отказом. После этого мужчина нашел юриста, который помог ему с иском в суд.

В результате Верховный суд открыл производство касательно непредоставления публичной информации журналисту. Ведь распечатки разговоров представляющим общественный интерес, они касаются массовых протестов, а сам факт наличия такой информации у Зеленского, при отсутствии законных оснований ее приобретения, может свидетельствовать о нарушении законодательства, пишет Bihus.info.

Ранее журналисты сообщали, что заявления президента Владимира Зеленского об уменьшении обстрелов на Донбассе не соответствуют действительности.