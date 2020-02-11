Ахметова допросили в НАБУ

Олигарх Ринат Ахметов посетил Национальное антикоррупционное бюро, где давал показания в качестве свидетеля.

Журналисты во вторник, 11 февраля, заметили Ахметова на выходе из Национального антикоррупционного бюро. В НАБУ информацию о приезде олигарха комментировать отказались. В то же время пресс-служба Ахметова сообщила, что он давал показания в качестве свидетеля, передает Бизнес Цензор.

"Действительно, господин Ахметов был приглашен и посетил НАБУ 11 февраля для дачи объяснений в качестве свидетеля. Господин Ахметов всегда открыт к общению с государственными органами по интересующим их вопросам. За комментариями по содержанию беседы просим обращаться непосредственно в НАБУ", - говорится в сообщении.

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Енакиевский металлургический завод, бенефициар которого Ринат Ахметов, отсудил у государства сумму бюджетного возмещения по НДС 106,7 млн грн и пеню 105,9 млн грн. Завод судился с Офисом крупных налогоплательщиков ГНС и Главным управлением Государственной казначейской службы Украины.