Ахметов покупает меткомбинат

Ринат Ахметов является самым богатым в Украине. Фото: Getty Images

Днепровский коксохимический завод холдинга Метинвест олигарха Рината Ахметова победил в тендере по продаже Днепровского меткомбината с предложением 9,17 млрд грн.

Стартовая цена составляла 8,4 млрд грн. Днепровский коксохим предложил за лот 9,1 млрд грн, сообщает "Економічна правда".

ДМК является одним из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины.

Аукцион по продаже состоялся в рамках дела о банкротстве меткомбината. Формально комбинат принадлежал корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), конечными бенефициарами которой является народный депутат от "Батькивщины" Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

Предприятия группы Метинвест являются кредиторами ДМК.

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Состояние Рината Ахметова за год выросло почти втрое - с $2,8 млрд до $7,6 млрд, сообщали СМИ. Он самый богатый в Украине.