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вторник, 15 декабря 2020 14:26

Ахметов через подконтрольных нардепов пытается закрепить монопольное положение на рынке электроэнергии Украины

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Ахметов через подконтрольных нардепов пытается закрепить монопольное положение на рынке электроэнергии Украины
Цены на электроэнергию сейчас являются главной причиной ускорения инфляции в Украине - Давыдюк. Фото: Facebook

Ринат Ахметов через подконтрольных народных депутатов пытается закрепить монопольное положение на украинском рынке электроэнергии.

Об этом заявил политолог Николай Давыдюк, комментируя законопроект депутата фракции "Батькивщина" Алексея Кучеренко о запрете импорта электроэнергии сроком на год.

"Они добиваются роста цен на электроэнергию в интересах компании ДТЭК, что принадлежит Ахметову, за счет блокирования работы Энергоатома и запрета импорта из Белоруссии. Мы наблюдаем, как блокируются оба эти источника дешевой электроэнергии. Лояльные Ахметову премьер Шмыгаль и первый зам главы Минэнерго Буславец сделали все, чтобы искусственно ограничить производство дешевой электроэнергии на атомных электростанциях. Теперь мы видим инициативу депутата Кучеренка о запрете дешевого импорта. Как только этот план олигарха сработает, цены на электроэнергию в Украине резко вырастут, что принесет сверхприбыли монополисту", - отметил политолог.

"Самым слабым местом плана Ахметова по резкому повышению цен на электроэнергию является то, что это станет ударом по и без того падающему рейтингу президента. Ведь цены на электроэнергию сейчас являются главной причиной ускорения инфляции в Украине. А сами тарифы на украинском энергорынке сегодня являются одними из самых высоких в Европе", - резюмировал Николай Давыдюк.

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15
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