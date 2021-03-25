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"Агент НАБУ" Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК

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&quot;Агент НАБУ&quot; Шевченко прокомментировал свою причастность к созданию ЧВК
Шевченко и Семенченко подозревают в организации "частной военной компании". Фото: facebook.com/yevhenshevchenko9000

Подозреваемый в организации частной военной компании "агент НАБУ" Евгений Шевченко опровергает обвинения СБУ.

За последние 3 года он 1 раз был на базе охранной компании, созданной другим подозреваемым, экс-нардепом Семеном Семенченко написал Шевченко в Facebook. Он подчеркнул, что Семенченко создал собственную охранную компанию.

"...мне, почему-то, также вменяют участие в ее создании и ее деятельности, хотя ни де-юре, ни де-факто я не имел и не имею к ней никакого отношения. Думаю, что на самом деле СБУ доподлинно об этом известно", - отметил Шевченко.

Он добавил, что осенью 2018-го действительно намеревался стать инвестором охранной компании для работы за рубежом, однако впоследствии такие планы стали неактуальными.

Шевченко призвал следователей провести ДНК-анализы, чтобы доказать его причастность к найденным оружию или взрывчатке. Он также добавил, что согласен пройти полиграф.

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Вчера СБУ задержала экс-нардепа Семена Семенченко и агента НАБУ Евгения Шевченко. Их подозревают в создании незаконного вооруженного формирования. Подозреваемые якобы являются организаторами схемы по незаконному ввозу в Украину из России военных запчастей, которые оборонным госпредприятиям продавали по завышенным ценам. Также Семенченко и Шевченко заключали контракты между ЧВК и представителями организаций стран Ближнего Востока.

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