Агент "Квартальный" провел успешную спецоперацию – сеть об импичменте Трампу из-за Зеленского

В США запустили процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Поводом стала его телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Во время него глава Белого дома якобы требовал расследовать в Украине дела относительно Джо Байдена - своего главного соперника на следующих президентских выборах.

Украинские политики называют эту ситуацию не очень перспективной и советуют Зеленскому "не влезать во все это". Некоторые не упустили возможность подшутить над президентом.

Gazeta.ua собрала для вас мнения известных людей относительно последних событий в США.

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После запуска процедуры импичмента президент США Дональд Трамп заявил, что получил согласие украинской стороны на обнародование полной стенограммы разговора с Владимиром Зеленским. Вместе с тем Белый дом планирует представить Конгрессу донос разведчика, который подал жалобу после разговора президентов США и Украины.