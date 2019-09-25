Белый дом может обнародовать новые подробности касательно Трампа и Зеленского - СМИ

Чиновники администрации Трампа рассматривают такую ​​возможность как способ прекращения призывов для его импичмента. ФОТО: Reuters

Белый дом планирует представить Конгрессу донос разведчика, который подал жалобу после разговора президента США Дональда Трампа и президента Владимира Зеленского. Для разглашения доноса администрация должна разработать специальное соглашение.

Об этом сообщила американская газета The New York Times.

Чиновники администрации Трампа рассматривают такую ​​возможность как способ прекращения призывов для его импичмента.

Politico добавляет, что документ должны представить до конца недели. Формат пока не определен. По мнению газеты, такой шаг показывает серьезность, с которой администрация Трампа относится к вопросу импичмента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Начинаем расследования". Запустили процедуру импичмента Трампа

Президент США Дональд Трамп получил согласие украинской стороны на обнародование полной стенограммы разговора с Владимиром Зеленским - чтобы доказать, что не давил на него.

Между тем спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, которой будут предшествовать расследование в комитетах нижней палаты Конгресса.