Белый дом может обнародовать новые подробности касательно Трампа и Зеленского - СМИ

Белый дом планирует представить Конгрессу донос разведчика, который подал жалобу после разговора президента США Дональда Трампа и президента Владимира Зеленского. Для разглашения доноса администрация должна разработать специальное соглашение.
Об этом сообщила американская газета The New York Times.
Чиновники администрации Трампа рассматривают такую возможность как способ прекращения призывов для его импичмента.
Politico добавляет, что документ должны представить до конца недели. Формат пока не определен. По мнению газеты, такой шаг показывает серьезность, с которой администрация Трампа относится к вопросу импичмента.
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Президент США Дональд Трамп получил согласие украинской стороны на обнародование полной стенограммы разговора с Владимиром Зеленским - чтобы доказать, что не давил на него.
Между тем спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, которой будут предшествовать расследование в комитетах нижней палаты Конгресса.
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