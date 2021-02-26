Адвокаты Стерненка дали советы на завтрашний митинг под Офисом президента

Гражданам, которые в субботу 27 февраля придут на 12.00 под Офис президента на акцию "Справедливость Стерненку - справедливость всем", дали юридические советы. Об этом сообщила юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы общественного деятеля Сергея Стерненка в суде.

"Мы подготовили для вас советы, которые помогут оставаться в рамках закона.

Что взять с собой?

Время сейчас противоречивый, поэтому берите с собой:

- документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительские права) - на период карантина это обязательно;

- маску;

- теплый чай;

- телефон и данные своего адвоката", - говорится в сообщении.

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На вопрос "Как себя вести?" юристы отвечают:

"В разговоре с полицейскими не надо переходить на личности. Большинство из них поддерживают призыв общества к справедливости.

Если вы видите провокаторов - действуйте согласно с ситуацией. Если вы не один и можете остановить - останавливайте и вызывайте полицию. Если вы сами - не поддавайтесь на провокацию.

Будьте осторожны, поскольку вокруг находятся пожилые люди, женщины и дети. Помогайте им, если вы видите, что они растерялись или находятся в опасности.

Что делать, если вас задержала полиция?

Задержание должно происходить на основании соответствующего протокола. Но на таких мероприятиях протокол будут составлять в отделении полиции. Поэтому, скорее всего, вас отвезут в Печерский участок полиции по адресу ул. Московская, 30.

Вас должны записать в журнале на входе. Затем посадят в кабинет и будут просить дать объяснения, подписать протокол и тому подобное.

Именно на этом этапе важно придерживаться таких советов:

1. Если с вами ведут себя вежливо и вы знаете, что не виноваты, надо показать документы подтверждающие вашу личность. Но ни в коем случае не отдавать их в руки сотруднику полиции. В противном случае - просите вызвать адвоката.

2. При наличии, изложите свои замечания к сотрудникам полиции в разделе "жалобы и замечания на действия сотрудников ОВД". Это может касаться:

- применения наручников или газа (спецсредства)

- нецензурной брани в вашу сторону или иных действий, что унижали ваше достоинство;

- применение физической силы;

- недопуск адвоката.

3. Вам могут предоставить бланк для письменных объяснений. Выложите там подробно свою версию событий. Если не уверены, были ли правомерными ваши действия, - звоните адвокату. После написания зачеркните свободное место на бланке и сфотографируйте все, что вы написали.

4. Не реагируйте агрессивно на упреки полицейских, которые возможны при составлении протокола. Для вас главное - не навредить себе, а не выиграть в словесной перепалке.

За участие в мирных собраниях уголовной или административной ответственности не предусмотрено. При использовании плакатов или файеров - тоже. Однако помните, что вокруг есть другие люди и они не должны чувствовать угрозу от вас.

Общество требует справедливости, а не насилия. Помните об этом", - пишут юристы.

23 февраля общественного деятеля Сергея Стерненка приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией половины имущества. Решение вынес Приморский райсуд города Одессы. Вечером того же дня под Офисом президента состоялась акция протеста, в которой приняли участие несколько тысяч граждан.