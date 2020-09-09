Адвокаты Лероса вызывают на допрос Зеленского, Ермака и Богдана

Адвокаты Лероса подозревают Зеленского и Ермака в поджоге авто. Фото: 24 канал

Адвокаты по делу о поджоге автомобиля народного депутата Гео Лероса подали ходатайство о допросе президента Украины Владимира Зеленского и бывшего и действующего руководителя Офиса президента Андрея Богдана и Андрея Ермака.

"По поводу Ермака. Его многочисленные высказывания дали основания считать, что он считает Гео Лероса личным врагом после обнародования нашим клиентом в марте этого года видеозаписей с участием брата председателя ОП - Дениса Ермака", - сообщает компании Миллер в Facebook.

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Адвокаты выдвигают подозрение и Зеленскому.

"Высказывания Зеленского также вызывают предположение, что он вполне разделяет позицию Ермака. Об этом, в частности свидетельствуют его публичные высказывания и исключения Лерос из парламентской фракции" Слуги народа ". Кроме того, Зеленский является руководителем Ермака".

Богдану также подожгли авто, поэтому и его хотят вызвать на допрос.

"По интересному совпадению обстоятельств - его авто тоже сгорело. Адвокаты нашей компании считают, что у него могут быть версии, на которые полиции следовало-бы обратить внимание".

28 августа 2020-го Гео Леросу подожгли автомобиль.