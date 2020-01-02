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четверг, 02 января 2020 13:01

Адвокат Порошенко пришел вручать повестки следователям ГБР

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Адвокат Порошенко пришел вручать повестки следователям ГБР
Если раньше Порошенко вызывали на допросы, то теперь его адвокаты зовут следователей в суд. Фото: УНІАН

Суд поручил адвокату пятого президента Петра Порошенко Игорю Голованю вручить четырем следователям Государственного бюро расследований повестки в суд. Если вручить не удастся, будут ходатайствовать о принудительной доставке свидетелей в суд.

Об этом Головань рассказал журналистам у здания ГБР, сообщает "Прямий".

"В ГБР просто не знают, что делать с повестками в суд. О деятельности Госбюро узнаем по слухам, telegram-каналам. А по закону, повестки должны вручаться.

Я попробую показать следователям ГБР, что такое повестка, что с ней нужно делать. Чтобы лицо, которое вызывают в суд, понимало, куда и когда должно явиться", – сказал юрист.

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Головань добавил: если не удастся вручить следователям повестки в суд, будет настаивать на их принудительном приводе на судебное заседание.

3 января адвокат Порошенко попытается повторно вручить повестки следователям ГБР.

Ранее следователи Государственного бюро расследований направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении Петру Порошенко.

Порошенко инкриминируют злоупотребление властью.

ГБР открыло 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Их открыли по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Януковича Андрея Портнова.

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02
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