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четверг, 05 декабря 2019 16:37

Адвокат Порошенко посоветовал Трубе готовиться к допросу

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Адвокат Порошенко посоветовал Трубе готовиться к допросу
Юрист Головань говорит о ряде уголовных производств касательно Трубы.

На директора ГБР Романа Трубу ждут уголовные производства.

Об этом заявил адвокат пятого президента Петра Порошенко Игорь Головань в блоге на "Українська правда"

"Романа Трубу снова прорвало, то есть, понесло. В отчаянии кричит о "подготовка второго проекта подозрения Порошенко".

Полное фиаско Трубы, как руководителя правоохранительного органа - общепризнанный факт. Банкротство этого портновского соратника вынужден был признать даже президент Зеленский.

На должное расследование ждут уголовные производства, участником которых является или скоро будет этот персонаж и его собеседники из опубликованных записей", - написал юрист.

Головань перечислил ряд производств, среди которых "относительно возможного получения неправомерной выгоды руководителем Государственного бюро расследований за влияние на принятие решения лицом уполномоченным на выполнение функций государства".

"Нами также представлены в НАБУ и Генеральную прокуратуру заявления относительно опубликованных вероятных разговоров господина директора с господами Богданом и Смирновым", - заявил адвокат Порошенко.

"И не о проектах подозрений Роману Трубе сейчас думать, а к допросам готовиться. Возможно с применением любимой игрушки - полиграфа", - резюмировал Головань.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности

В четверг директор ГБР Роман Труба заявил, что ведомство готовит еще одно подозрение пятому президенту, нардепу Петру Порошенко.

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05
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