Порошенко готовят новую подозрение

Государственное бюро расследований готовит еще одно подозрение пятому президенту, нардепу Петру Порошенко.
Об этом сказал директор ГБР Роман Труба на встрече с журналистами в четверг.
"Идет подготовка второго проекта подозрения Порошенко. Это производство о незаконном назначении Семочко. Мы находимся на стадии подготовки этого проекта", - сказал он.
ГБР провело следственные действия, которые говорят "о возможном преступлении в действиях Порошенко", заявил Труба.
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В октябре 2018 года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту незаконного обогащения бывшего начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, экс-первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
За данными журналистов, Семочко имеет родственников с российскими паспортами, недвижимость стоимостью более чем 200 млн грн и бизнес в Крыму, а также сам он пользуется элитным внедорожником Toyota Land Cruiser 200, зарегистрированном на человека, которого не существует.
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