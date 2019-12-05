Порошенко готовят новую подозрение

Ранее сообщалось, что Порошенко квалифицируют злоупотребление властью. Фото: Олег Федонюк.

Государственное бюро расследований готовит еще одно подозрение пятому президенту, нардепу Петру Порошенко.

Об этом сказал директор ГБР Роман Труба на встрече с журналистами в четверг.

"Идет подготовка второго проекта подозрения Порошенко. Это производство о незаконном назначении Семочко. Мы находимся на стадии подготовки этого проекта", - сказал он.

ГБР провело следственные действия, которые говорят "о возможном преступлении в действиях Порошенко", заявил Труба.

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В октябре 2018 года Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту незаконного обогащения бывшего начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области, экс-первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. За данными журналистов, Семочко имеет родственников с российскими паспортами, недвижимость стоимостью более чем 200 млн грн и бизнес в Крыму, а также сам он пользуется элитным внедорожником Toyota Land Cruiser 200, зарегистрированном на человека, которого не существует.