Адвокат Порошенко опроверг заявление ДБР по паспортам: их сдали еще до "публичного освещения"

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань отмечает, что сдал паспорта Порошенко до 12:00 24 января, задолго до обнародованной Государственным бюро расследований информации о якобы отказе Порошенко сдавать свои документы. Защитник в очередной раз упрекнул ДБР в распространении ложной информации и подчеркнул, что Бюро придется отвечать за сознательную дезинформацию общества. Об этом он написал на странице социальной сети Facebook.

"Врехмейстеры из ДБР никак не могут остановиться. Врут, что пятый Президент сдал паспорта во исполнение судебного определения "после публичного освещения факта", - заметил защитник.

Он добавил, что Бюро придется отвечать за такие действия и так называемое "публичное освещение" этого вопроса.

"Анонимная ложь ДБР была опубликована в лживом телеграмм-канале этой уже полностью скомпрометированной конторы 24 января 2022 в 15:06. Я опубликовал опровержение со скриншотом штампа ЦМУ ДМС в Киеве и Киевской области в тот же день в 15:32", - пояснил Головань.

"Паспорта были сданы за несколько часов до лживого "публичного освещения" ДБР-телеграмму. Повторяю, паспорта были сданы 24 января 2022 до обеденного перерыва, который начинается в ЦМУ ГТС в г. Киеве и Киевской области в 12:00", - подчеркнул адвокат Порошенко.