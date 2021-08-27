Адвокат Порошенко обвинил власть в провокации с зеленкой

Адвокат Илья Новиков: "Офис Зеленского трое суток не реагирует на дерзкое нападение на Порошенко, что подтверждает нашу версию о политическом заказе"

"Титушка", который совершил нападение на Петра Порошенко, не явился в Печерский райотдел полиции несмотря на то, что правоохранители обещали, что сегодня он прибудет для следственных действий.

Об этом сообщили адвокаты пятого президента.

Они отметили, что исполнителя этого политического заказа прячут, и он фактически становится "Чаусом номер два".

"Мы находимся сейчас у Печерского управления полиции, пришли мы сюда согласно обещанию, которое нам дали дознаватели сектора дознания полиции, сегодня в 14 часов должно было быть сообщено о подозрении нападающему на пятого президента Порошенко, которого сейчас все называют "зеленым титушкой". Но никто не явился, представители дознания Печерского управления полиции сейчас перестали отвечать на звонки и на сообщения. Подтверждаются те наши опасения и уверенность, что именно власть организовала это нападение. Именно власть теперь защищает и прикрывает исполнителя - потому, что у этого исполнителя очень серьезные заказчики с огромными возможностями", - сообщил Игорь Головань.

"Такие заказчики, которые имеют возможность манипулировать и управлять Печерским управлением полиции, прокуратурой, которые могут этого "титушку" перемещать в течение нескольких часов из Киева в Козелец и обратно. И теперь история становится все больше похожей на историю с судьей Чаусом, которого несколько месяцев держали неизвестно где. Я не думаю, что этот нападающий сейчас действительно на свободе, его, скорее всего, где-то удерживают и обрабатывают, опасаясь, чтобы он не выдал своих заказчиков", - предполагает адвокат Головань.

"Мы все понимаем, что это произошло именно из-за политической деятельности Порошенко, а не потому, что какой-то странный человек со странным бэкграундом вдруг из личных хулиганских побуждений решил так поступить. Чем больше проходит времени, тем меньше у нас вопросов остается до самого нападающего. С ним уже сейчас все понятно. Полиция фактически спускает дело на тормозах, несмотря на все их заверения, что они работают, что будет сообщено о подозрении. Мы видим, что сначала сознательно занижена квалификация, дело выдают за хулиганство. Даже сейчас подозрение о хулиганстве не вручено", - отмечает Илья Новиков.

Депутат Киевсовета, ветеран АТО Александр Погребиський напомнил, что полиции во время совершения нападения на Порошенко вообще не было рядом: "Задержали этого человека сотрудники УГО и помогали это делать участники войны, которые были там рядом. Десять минут искали сотрудников полиции, которые смогли как люди, которые уполномочены это делать, его задержать. Вместо этого мы все видели, как задержанного очень быстро отвели в сторону Офиса президента. Это зафиксировано, это есть на видео. По нашей информации, он там находился около нескольких часов. Что там можно делать? Поскольку здесь в райотделе полиции его не было через два часа, когда сюда пришел писать заявление депутат Киевсовета Виктор Кононенко о совершении преступления. То есть это прикрывается на самом высоком уровне".

"Прикрывают его на таком уровне, который позволяет координировать действия полиции, прокуратуры. И не будем забегать вперед, но на предварительном опыте возможно и судов. Смотря по тому, какая будет реакция на нашу жалобу", - отмечает Новиков.

"Офис президента Украины сейчас единственная важная институция, которая до сих пор не высказалась по этому поводу. Уже были комментарии и от иностранных партнеров и от большинства украинских политических сил. Офис президента хранит молчание. При том, что вопросов к нему возникает с каждым днем ​​все больше. Это признак того, что на самом деле происходит", - резюмирует Новиков.