"Адвокат, который советовал Чаусу уезжать из Украины и оставаться в Молдове" - СМИ о замглавы ОПУ Смирнове

СМИ: "Непосредственным куратором судьи Николая Чауса в Молдове был Андрей Смирнов"

Одним из главных лиц "дела судьи Чауса" был нынешний замглавы Офиса президента Андрей Смирнов, руководивший вывозом судьи в Молдову и уговаривавший судью просить политическое убежище в Молдове.

Об этом на основе текста официальных показаний Андрея Смирнова, которые он дал СБУ в 2021 году, рассказывает статья сайта "Украинская правда".

"Андрей Смирнов – раньше был адвокатом, с сентября 2019 года – заместитель главы Офиса президента. Впервые встретился с Чаусом в 2015 году, когда защищал Геннадия Корбана", – говорится в статье.

"10 августа 2016 состоялась встреча меня, Грановского Александра и Лысенко Сергея. В ходе встречи Грановский объяснил обстоятельства ситуации, которая произошла с Чаусом, и сказал, что поэтому нужен адвокат. Я согласился", – цитирует издание данные допроса Смирнова.

Далее Смирнов встретился с Чаусом, чтобы обсудить дело о взятках и дальнейших планах. По данным издания, Смирнов просил Чауса уехать "в отпуск", а на ответ Чауса, что это не изменит того, что им занимается НАБУ, Смирнов ответил, что найдет безопасное место и предоставит Чаусу охрану. При этом Смирнов сказал также, что на допросы с судьей будет ходить другой адвокат, потому что Смирнов "не хочет светиться" по делу. Другим адвокатом вскоре стал Ким Веремийчук.

По данным УП, базирующихся на показаниях Смирнова, в один из дней такси со Смирновым приехало в дом Чауса, судья сел к нему с одним паспортом и в домашней одежде, а Смирнов сказал, что тот "уезжает в отпуск". Однако дальше Чауса посадили в другой автомобиль, а затем вывезли в Молдову. Уже во время проживания Чауса в Кишиневе Смирнов приезжал к судье и подчеркивал, чтобы тот просил политического убежища в Молдове.

"У вас есть два варианта: либо просить политическое убежище, либо возвращаться в Украину, и здесь активно защищаться от обвинений НАБУ", – цитирует издание данные показаний Смирнова следователям СБУ.

А через полгода после этого Смирнов сказал, что "договор с ними заканчивается, денег они не получают, поэтому заниматься этим делом адвокаты больше не будут".

Но общение с Чаусом продолжили.

"Смирнов, например, присылал Чаусу в мессенджере копию решения Высшего совета правосудия об его освобождении от должности. Но и он, и его коллега Веремийчук не захотели обжаловать это решение, сославшись на отсутствие гонораров", – говорится в статье УП.

Там сообщается, что когда власть в стране изменилась, Смирнов попал в ЗеКоманду, куда его привел коллега Андрей Богдан, возглавивший Офис президента. Смирнов в 2019 году еще занимался делом судьи Чауса. Тогда летом Смирнов вышел на связь с Чаусом, которому сообщил, что нужно возвращаться в Украину, иначе это будет сделать крайне сложно.

По данным издания, позже Чауса похитили с парковки у дома в Кишиневе, вывезли в Украину и удерживали незаконно, однако во время перевозки по реке Чаусу, который подозревал, что его планируют убить, удалось убежать от его "охраны" и обратиться в полицейский участок, откуда его забрали представители СБУ.