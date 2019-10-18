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пятница, 18 октября 2019 16:46

Адвокат Гладковского обжаловал в суде задержание подзащитного

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Адвокат Гладковского обжаловал в суде задержание подзащитного
Адвокат экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского заявил, что задержание подзащитного является незаконным. Фото: Униан

Адвокат экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского подал в суд из-за незаконного задержания его подзащитного детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом говорится в жалобе, которую подал адвокат задержанного в Шевченковский районный суд.

"Задержание подзащитного Гладковского А. В. незаконно, лишение подзащитного свободы и содержание под стражей не имеет правовых оснований, влечет за собой освобождение подзащитного Гладковского А. В.", - сообщил адвокат.

Он отмечает, что сообщение о подозрении правоохранители оформили через три часа после задержания экс-заместителя председателя СНБО.

Кроме этого, адвокат отметил, что, согласно нормам украинского законодательства, НАБУ может применять подобные меры исключительно "если есть обоснованные основания полагать, что возможно бегство с целью уклонения от уголовной ответственности лица, подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого коррупционного преступления".

Как ранее заявлял защитник Гладковского, его подзащитный системно сотрудничал со следствием и не давал оснований для применения этой нормы. Он являлся на допросы, давал необходимую следователем информацию, а также после увольнения с госслужбы более десяти раз выезжал за границу и возвращался в Украину.

Интерфакс
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