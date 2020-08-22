Админресурс: председатель ОГА с заместителем снялись в рекламе партии Зеленского

В Facebook появился видеоролик областной организации партии "Слуга народа", в котором снялся председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов и его заместитель. Об этом сообщает гражданская сеть "Опора".

Видео опубликовала народный депутат от СН, жена Борзова Ирина.

В ролике чиновник говорит: "Мы реализуем президентскую программу "Большая стройка". По всей области строятся дороги. Сегодня проводим капитальный ремонт ста километров. Строят мосты и сельские дороги. Благодаря президентской программе в Винницкой области откроют обновленные детские сады, школы и спортивные сооружения. На это из государственного бюджета выделено более 144 миллионов гривен. Мы не останавливаемся. Строим вместе".

Далее заместитель председателя ОГА Наталья Заболотная говорит: "Социальной работой и молодежной политикой занимаюсь почти 20 лет и знаю, насколько важно поддерживать социальную сферу. Это наша забота о тех, кто в этом нуждается. Это дети, молодежь, пожилые люди. За эти два года 150 детей-сирот получат собственное жилье. Мы строим два дома семейного типа. Впервые в области появятся два малых групповых домики для детей-сирот с инвалидностью. Для этого государство выделило 75 миллионов гривен. И еще мы должны заботиться о нашем будущем, поэтому качественное, доступное и современное образование - это наш приоритет".

Участие руководства ОГА в рекламном видеоролике партии нарушает принципы равенства и беспристрастности. Сейчас это видео не может считаться предвыборной агитацией, поскольку агитационная кампания стартует 5 сентября. Однако в конце ролика видим лозунг "Зе! Местные. Слуга народа", которое партия использует и на своей наружной рекламе, говорят в "Опора".

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В четверг на странице Офиса президента в Facebook транслировалась реклама партии "Слуга народа". Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.