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Админресурс и подкуп: "Опора" оценила довыборы в Раду

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Админресурс и подкуп: &quot;Опора&quot; оценила довыборы в Раду
Жителям Покровская, который является центром округа №50, раздавали 2 пакета. В одном - продукты питания, в другом - маска и агитация за кандидата Андрея Аксенова. Фото: @opora

На довыборах в Верховную Раду по округам №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской применялся админресурс и подкуп. Об этом сообщила председатель Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в понедельник.

"Общие промежуточные оценки следующие. Кампания в обоих округах была довольно конкурентной. Но и конфликтной.

Мы фиксировали факты, имеющие признаки злоупотребления административным ресурсом в интересах разных кандидатов. Это касается 87-го и 50-го округа.

К сожалению, имели место факты использования контекста пандемии, которые влияют на ход избирательного процесса. В частности кандидатами осуществлялась благотворительная деятельность, которая имела признаки подкупа. Или от имени непосредственно кандидатов или благотворительных организаций, которые имеют отношение к кандидатам", - рассказала Ольга Айвазовская.

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"В день голосования нашими наблюдателями зафиксировано 41 инцидент, который касался хода организации волеизъявления, утреннего заседания, голосования и подсчета голосов.

Наименьшее количество нарушений как раз касается этапа подсчета голосов. Единичные инциденты, которые имели признаки в частности включения в протоколы недостоверных сведений. Но это касалось не непосредственно результатов, а данных о времени составления протоколов. Так называемые "протоколы из будущего", которые мы фиксируем постоянно", - рассказала председатель "Опоры".

"Пандемия выступила "легитимным" поводом для раздачи товаров, услуг, оборудования больницам, другим юридическим лицам и избирателям. Риск в том, что значительная часть избирателей лояльно воспринимает такую ​​активность. Поскольку она объясняется активностью противодействия пандемии.

Избирательная кампания показала большое количество инцидентов, которые имеют признаки косвенного подкупа избирателей. И Национальная полиция должна еще дать правовую оценку каждому такому инциденту. В том числе тем, которые совершались народными депутатами в канун дня голосования. Когда от имени партий и фондов больницам предоставлялось оборудование", - сказал аналитик "Опоры" Александр Клюжев.

28 марта во 2 округах в Донецкой и Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду. Результаты выборов должны объявить не позднее 12 апреля.

Явка в Донецкой обл. составила 20,99%, в Ивано-Франковской - 35,05%.

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Дата
29
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