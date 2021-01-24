Адаптивный карантин: когда Украину могут снова разделить на "зоны"

Украина вернется к адаптивному карантина. Его должны утвердить через полторы недели после смягчения жесткого карантина. Фото из открытых источников

Украина вернется к адаптивному карантину. Его должны утвердить спустя полторы недели после смягчения жесткого карантина.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

Он напомнил, что с 25 января вернут ограничения "оранжевой" зоны карантина, а уже затем будут введены адаптивные ограничения.

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"Сейчас мы возвращаемся в режим, в котором мы жили до 8 января. Потом 7-10 дней смотрим, как изменилась ситуация по регионам и дальше вводим адаптивный карантин, который, в зависимости от эпидситуации в регионах, предусматривает разные ограничения. Это то, что мы планируем до конца", - отметил Степанов.

За последние сутки в Украине обнаружили 3915 новых больных коронавирусом. Всего, по состоянию на утро 24 января, имеем 1 191 812 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 861 летальных. 83 пациентов умерли за последние сутки. Преодолели болезнь 947 514 пациентов, из них за последние сутки - 5407.