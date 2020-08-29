Ад медведчуковских и мураевских телеканалов показали в одном видео

На седьмой год российско-украинской войны показали, что происходит в информационном пространстве Украины.

Антиукраинскую пропаганду связанных с кумом президента РФ Виктором Медведчуком телеканалов "112 Украина", "NewsOne", "ZIK" и телеканала "Наш" экс-"регионала" Евгения Мураева показали в одном видео.

Нарезку из заявлений, которые транслируются на этих ресурсах, опубликовал проект "Рагул.лі"

"В годовщину ада, который в тот день получил еще одно имя - Иловайский котел, хотим показать как "отстаивают" территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины тыловые вши и гниды уже сейчас. Свой филиал ада им тоже удалось создать", - говорится в комментарии к видео.

Видео комментируют пользователи Facebook:

"Нам нужен Закон Украины "О коллаборационизме"

"Это страшно, когда информационное поле Украины, изобилует рупорами Кремля"

"Гниды, которые мечтают о российском внешнем управлении"

"Мерзость"

"Где СБУ"

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Седьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия оккупировала районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.