Я не боюсь Майдана – Зеленский

Президент Владимир Зеленский готов покинуть пост, если этого потребует общество. Но советует сначала подумать, кто придет на его место.
Об этом глава государства сказал во время пресс-марафона с журналистами.
"По поводу Майдана: я ничего этого не боюсь. В любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы я был президентом, - кровопролития не будет. Я очень спокойно к этому отношусь. Но люди должны знать, что они выберут. Они точно не выберут тогда прекращение войны и будут выбирать среди того "меню товаров", которое есть на продажном политическом рынке. Они сейчас могут посмотреть, что за люди есть", - сказал Зеленский.
Он отметил, что он "не из меню", потому что пришел не из политики.
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Владимира Зеленского избрали президентом весной 2019-го. Он пришел в политику из шоу-бизнеса, в котором был более 20 лет.
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