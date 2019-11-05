Я голосовал за Порошенко - министр Милованов

 
Ексклюзивы
1/5
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
Просмотров: 963
Банковая допустила ошибку
Банковая допустила ошибку
1 Просмотров: 1845
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
14 Просмотров: 3780
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
"Не понимают, что будет дальше" - волонтеры рассказали о жизни на линии разграничения
Просмотров: 1242
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 693
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2 Просмотров: 3600
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Статья за незаконное обогащение: юрист дал оценку
Просмотров: 711
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
"Такого в Верховной Раде еще не было" - эксперт о деле Дубневича
5 Просмотров: 6597
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
Яременко должен сложить мандат. Случай именно тот - эксперт
1 Просмотров: 1485
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Как в кино: скейтер, роллеры и американец ловили наркоманов в столице
Просмотров: 810
Фото
Все фото
4
6
5
5
3
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Нардепа Яременко снова поймали на интимной переписке
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Проститутки за $100 и охота на фотографа - чем занимается в Раде депутат Яременко
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Выступление Вакарчука и тысяча митингующих - педагоги протестовали под Радой
Вакарчук и &quot;слуга народа&quot; договорились найти средства для педагогов
Вакарчук и "слуга народа" договорились найти средства для педагогов
&quot;Я же не лох&quot;: Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
"Я же не лох": Мариуполь встретил Зеленского красноречивым баннером
Видео
Все видео
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
Зеленскому устроили "коридор позора" в Тернополе
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Покаяться перед россиянами": канал кума Путина выдал порцию кремлевской пропаганды
"Движение сопротивления капитуляции" презентовало доктрину мира для Донбасса
"Движение сопротивления капитуляции" презентовало доктрину мира для Донбасса
Кива качался на кресле и показывал язык
Кива качался на кресле и показывал язык
Интервью
1/5
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 693
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 630
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3348
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 1953
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
При адекватных реформах, рост экономики может быть 10-12 процентов
Просмотров: 981
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 ноября 2019
Просмотров: 432
Ударна хвиля
За кілька років до смерті баба пережила шок. Двоюрідний брат Женя захопився радіо. Тікав з уроків, натягував дроти й сідав надворі на лавці. Інший ...
вторник, 05 ноября 2019 11:10

Я голосовал за Порошенко - министр Милованов

  Комментировать
Я голосовал за Порошенко - министр Милованов
Министр экономики признался, что голосовал за президента-предшественника. Фото: УНІАН

Министр экономики Тимофей Милованов голосовал на прошлых выборах президента за Петра Порошенко.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.нет

На вопрос "А как вы стали преподавателем школы в Трускавце?" министр ответил:

"В какой-то момент ко мне пришел Мотовиловец (нардеп от "Слуги народа") и говорит: "Вот сколько людей идет, это средний класс, надо бы помочь с образованием и подготовкой к работе в Раде".

В то время шла избирательная кампания, а после этого уже надо в парламент заходить. Где найти то время на неделю подготовки? А люди же отпахали 2-3 месяца на выборах, они хотят семью увидеть. Но если не дать рамки, то потом начнется операционка, комитеты.

И этот подход подкупил меня в хорошем смысле. Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах. А на парламентских я не голосовал, потому что в день выборов я сидел в штабе партии "Слуга народа", с Дмитрием Разумковым и Сергеем Корниенко (первый замглавы фракции "Слуга народа") дорабатывал программу для обучения в Трускавце".

О "слуг народа" Милованов сказал: "И я увидел две вещи, которые потом меня подтолкнули принять предложение. Первое – они не агрессивные. Второе – нет снобизма. Конечно, есть процентов 20, с которыми сложно, или они другие. Но я бы сказал, что это срез общества от святых до негодяев, в хорошем смысле этого слова".

Также министр рассказал, что перед назначением на должность проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко

Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Я голосовал за Порошенко - министр Милованов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
ноября

Блохин сыграл последний выдающийся матч за "Динамо"

Мужчина облил себя бензином на Крещатике

Самое читаемое
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе
Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой в лесополосе 1 Просмотров: 20205
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
Ищите женщину: обнаженные модели сливаются с природой
21
 1 Просмотров: 18954
&quot;Лица нет вообще&quot; - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот
"Лица нет вообще" - новые подробности убийства 14-летней Дарьи Дробот 1 Просмотров: 17379
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
Кара Делевинь без белья снялась в жаркой фотосессии
4
 1 Просмотров: 14004
31-летняя женщина повесилась на детской площадке
31-летняя женщина повесилась на детской площадке Просмотров: 13599
Политика
Гончарук рассказал, когда учителя в Украине будут получать по $ 4000
Гончарук рассказал, когда учителя в Украине будут получать по $ 4000 Просмотров: 171
Гончарук ожидает экономический скачок в 2021-м
Гончарук ожидает экономический скачок в 2021-м Просмотров: 108
Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к президенту из-за "Маржи Холодова"
Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к президенту из-за "Маржи Холодова" Просмотров: 162
Луценко плохой, Аваков хороший - экс-посол США дала показания
Луценко плохой, Аваков хороший - экс-посол США дала показания Просмотров: 414
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
В Раде предостерегли Зеленского от плана Путина
 Просмотров: 963
Больше всего комментируют
14
Президентство Зеленского оценили на тройку с минусом
4
Богдан подрался с Бакановым
4
Ирина Луценко хочет досрочно сдать мандат - СМИ
2
Помощь при рождении ребенка: как предлагают изменить выплаты
2
Вакарчук спросил Зеленского, кто убил Гандзюк
Голосов: 13493
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua