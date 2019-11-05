Я голосовал за Порошенко - министр Милованов

Министр экономики признался, что голосовал за президента-предшественника. Фото: УНІАН

Министр экономики Тимофей Милованов голосовал на прошлых выборах президента за Петра Порошенко.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.нет

На вопрос "А как вы стали преподавателем школы в Трускавце?" министр ответил:

"В какой-то момент ко мне пришел Мотовиловец (нардеп от "Слуги народа") и говорит: "Вот сколько людей идет, это средний класс, надо бы помочь с образованием и подготовкой к работе в Раде".

В то время шла избирательная кампания, а после этого уже надо в парламент заходить. Где найти то время на неделю подготовки? А люди же отпахали 2-3 месяца на выборах, они хотят семью увидеть. Но если не дать рамки, то потом начнется операционка, комитеты.

И этот подход подкупил меня в хорошем смысле. Я голосовал за Петра Порошенко на президентских выборах. А на парламентских я не голосовал, потому что в день выборов я сидел в штабе партии "Слуга народа", с Дмитрием Разумковым и Сергеем Корниенко (первый замглавы фракции "Слуга народа") дорабатывал программу для обучения в Трускавце".

О "слуг народа" Милованов сказал: "И я увидел две вещи, которые потом меня подтолкнули принять предложение. Первое – они не агрессивные. Второе – нет снобизма. Конечно, есть процентов 20, с которыми сложно, или они другие. Но я бы сказал, что это срез общества от святых до негодяев, в хорошем смысле этого слова".

Также министр рассказал, что перед назначением на должность проходил собеседование с президентом Владимиром Зеленским.

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