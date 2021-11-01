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понедельник, 01 ноября 2021 10:16

"А что?" - нардеп-"слуга" в четыре утра пришел в ОИК

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&quot;А что?&quot; - нардеп-&quot;слуга&quot; в четыре утра пришел в ОИК
Нардепу сказал, что он вмешивается в избирательный процесс.

На выборах нардепа в 197 округе Черкасской области под утро в помещение окружной избирательной комиссии пришел член парламентской фракции "Слуга народа" Олег Арсенюк, который по-хамски себя вел.

Видео в четыре часа утра опубликовало движение "Чесно"

"Не давите и не вмешивайтесь в избирательный процесс", - сказали нардепу в ОИК.

"А от какой вы партии? Вы народный депутат?" – спросили наблюдатели.

"От партии, да? - ответил нардеп. - "Слуга народа", а что? Арсенюк моя фамилия".

"Пока члены ОИК разбежались с заседания и мы их ловили, в помещении появляется народный депутат. Нет, на этот раз не Тищенко, появившийся на Франкивщине. Это другой представитель "Слуги народа" - Олег Арсенюк. Он мажоритарщик из соседнего округа этой области. Баллотировался от "Оппозиционного блока" в Черкасский горсовет в 2015 году", - пишет "Чесно".

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По данным Центральной избирательной комиссии кандидат от президентской партии Виталий Войцеховский лидирует, у него 45,88% голосов. Второй – самовыдвиженец Владислав Голуб (24,32%). ОИК обработал 29,07% протоколов.

В прошлом году на промежуточных выборах в Верховную Раду в 87 округе в Ивано-Франковской области в ОИК приезжал "десант" народных депутатов во главе с заместителем фракции "СН" Николаем Тищенко.

ОИК не имела оснований разрешать нардепам от "Слуга народа" участвовать в ее заседании, заявляли наблюдатели "Опоры".

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