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четверг, 01 апреля 2021 15:53

Комиссия не должна была пускать нардепов-"слуг" на заседание - "Опора" о выборах в 87-м округе

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Комиссия не должна была пускать нардепов-&quot;слуг&quot; на заседание - &quot;Опора&quot; о выборах в 87-м округе
Вчера ряд народных депутатов из "Слуги народа" приехали на заседание ОВК №87. Фото: @ chesno.movement

Пребывание народных депутатов на заседаниях избирательных комиссий приводит к дестабилизации избирательного процесса. Об этом заявила Гражданская сеть "Опора", оценивая ситуацию по установлению результатов промежуточных выборов народного депутата на заседании ОИК №87 в Ивано-Франковской области.

"Учитывая конфликтность работы ОИК номер 87, "Опора" призывает всех субъектов избирательного процесса обеспечить надлежащие условия для объективной работы комиссии и избегать давления на ее членов.

Верховная Рада Украины в процессе совершенствования избирательного законодательства должна предусмотреть ограничение присутствия народных депутатов Украины на заседаниях избирательных комиссий.

Пребывание депутатов на заседаниях избирательных комиссий, как показывает опыт этой и других кампаний, приводит к дестабилизации избирательного процесса с участием народных депутатов от разных фракций и групп.

Отдельно организация призывает правоохранительные органы проверить заявления народных депутатов Украины о присутствии на заседании ОИК лиц с оружием и проинформировать общественность о результатах", - говорится в заявлении.

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Работа ОИК сопровождалась неоднократными перерывами, отдельными неправовыми решениями комиссии, конфликтами между ней и кандидатом Александром Шевченко, вмешательством нардепов в законный ход заседания, сообщают наблюдатели.

Отдельно организация призывает правоохранителей проверить заявления о присутствии на заседании лиц с оружием и проинформировать общественность о результатах.

В соответствии с законодательством народные депутаты не входят в перечень лиц, имеющих право находиться на избирательном участке во время проведения голосования, а также на заседании избирательной комиссии при подсчете голосов и установлении итогов голосования.

ОИК не имела оснований разрешить нардепам от "Слуга народа" участвовать в ее заседании 31 марта 2021, считает "Опора".

Допуск посторонних лиц по решению комиссии возможен только на ее обычное заседание, а не во время непрерывного заседания по установлению итогов голосования.

"Присутствие на заседании ОИК 5 народных депутатов, которые поддерживают одного кандидата, нарушила закрепленный законодательством паритет по представлению на заседании представителей различных субъектов избирательного процесса.

Также в результате их активности во время заседания были созданы условия для непредвиденного законодательством влияния на работу избирательной комиссии", - заявляют наблюдатели.

"Опора" призвала ЦИК исследовать обоснованность решения о лишении права присутствия кандидата Шевченко, его доверенных лиц и наблюдателей.

28 марта в округе № 87 проходили выборы народного депутата. Кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк и от "За будущее" Александр Шевченко заявляли о своей победе.

В среду Центральная избирательная комиссия возобновила подсчет голосов на округе. Перед этим комиссия теряла кворум.

Нардепы из парламентской фракции "СН" поехали в округ "выяснить ситуацию с подсчетом голосов".

По данным ЦИК, обработано 84,61 участковых протоколов. Вирастюк - 31,35%, Шевченко - 29,69%, кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский - 28,77%.

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