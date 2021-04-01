Кричал, проводил обыски и изымал документы. Тищенко устроил истерику на 87-м округе

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко стал "героем ночи" в округе № 87 в Ивано-Франковской области, где проходят довыборы в Верховную Раду. Об этом заявило общественное движение "Чесно".

"День 5-й. 1 апреля, но почему-то не смешно. Героем этой ночью на Франковщине стал нардеп Николай Тищенко. Это глава десантной группы "Слуги народа", которую отправили для срыва подсчета голосов на ОИК №87. И он пока успешно справляется с этой позорной миссией. То, что он делал ночью на заседании избирательной комиссии, заслуживает отдельного внимания журналистов и общества", - говорится в сообщении.

Наблюдатели сообщают, что сначала нардеп не знал, где оказался, - Прикарпатье путал с Закарпатьем.

С Тищенко в округ приехали ряд народных депутатов от "Слуги народа".

Потом решил, что он имеет право требовать журналистские удостоверения, изымать их, проверять на подлинность, требовать паспорта, проводить обыск людей с целью поиска оружия. Кричал, что он народный депутат.

Кандидата в народные депутаты Александра Шевченко решили вывести из помещения избирательной комиссии.

"Хотя он не реагировал на провокации Тищенко, которые, предположительно, были рассчитаны на то, чтобы вывести кандидата из себя, его все же вывели. В отличие от Тищенко Шевченко - субъект избирательного процесса и имеет право находиться на ОИК и контролировать процесс подсчета голосов", - заявляют в "Чесно".

ОИК, которая должна заседать без перерыва, выспится и придет около 11:00, пишут наблюдатели.

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28 марта в округе № 87 проходили выборы народного депутата. Кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк и от "За будущее" Александр Шевченко заявляли о своей победе. В среду Центральная избирательная комиссия возобновила подсчет голосов на округе. Перед этим комиссия теряла кворум. По данным ЦИК, обработано 71,79% участковых протоколов. Вирастюк - 31,3%, Шевченко - 28,83%, кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский - 28,8%.