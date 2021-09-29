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среда, 29 сентября 2021 00:37

"Я буду двигаться дальше". Разумков не уйдет из политики в случае своей отставки

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&quot;Я буду двигаться дальше&quot;. Разумков не уйдет из политики в случае своей отставки
Разумков останется в политике. Фото: пресс-служба Верховной Рады.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков уверяет, что у него нет конфликта с партией или фракцией "Слуги народа".

"У меня нет конфликта с партией, у меня нет конфликта с фракцией", - сказал спикер, сообщает УНИАН.

"Желание некоторых коллег получить те или иные должности - это их желание. Это тоже нормально", добавил он, отвечая на вопрос, есть ли у него конфликт с первым вице-спикером парламента Русланом Стефанчуком. "Письма о том, что почему не он исполняющий обязанности председателя Верховной Рады, были", - уточнил Разумков.

Он заявил, что останется в политике, если потеряет должность председателя ВР.

"Я буду работать, я найду, чем мне заняться. Я останусь в политике, я буду дальше двигаться", сказал Разумков.

Он подтвердил, что его так и не пригласили на заседание фракции "Слуга народа" в Трускавец.

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"По состоянию на сегодня на вечер приглашений не было. Я видел позицию Давида Георгиевича (председателя фракции "СН" Арахамия) о том, что я не являюсь членом фракции, это правда, я внефракционный, поэтому меня не пригласили", - отметил спикер.

Однако готов поехать в случае приглашения: "Если бы коллеги пригласили, разве я мог бы отказать?".

Фракция "Слуга народа" проведет выездное заседание в Трускавце 1-2 октября. Планируется приезд членов правительства и президента Владимира Зеленского.

Из сообщений СМИ, на совещании обсудят кадровые ротации - замену спикера, четырех министров.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что Разумков действует некомандно.

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