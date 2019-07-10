94-й округ отчитался о 100% готовности к выборам

Подготовка к голосованию происходит в штатном режиме. Фото: Светлана Цыганий

Несмотря на попытки сорвать формирование участковых избирательных комиссий со стороны отдельных кандидатов в депутаты, подготовка к голосованию 21 июля происходит в штатном режиме. Об этом на брифинге заявила председатель окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 94 Светлана Цыганий.

"Некоторые одиозные народные депутаты, прикрываясь своей неприкосновенностью, пытались давить и влиять на решение комиссии при жеребьевке. Требовали предоставить им персональные данные кандидатов в члены участковых избирательных комиссий. Хочу напомнить, что окружная комиссия по Закону Украины "О защите персональных данных" не имеет права этого делать. И кто, как не депутат, об этом знает. Поэтому подобные требования являются ничем иным, как попыткой сорвать процесс формирования участковых избирательных комиссий. Этого сделать не удалось", – сообщила председатель ОИК.

Светлана Цыганий также отметила, что подавляющее большинство кандидатов в депутаты подала на замену членов участковых избирательных комиссий людей, которые либо находятся за пределами округа, потому что где-то отдыхают, или не хотят работать. В частности, речь идет о таких партиях, как "Слуга народа", ВО "Батькивщина", "Оппозиционный блок", ВО "Свобода", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Патриот", "Радикальная партия", "Европейская Солидарность" и "Объединение "Самопомощь", а также некоторых мажоритарщиков. Кроме того, некоторые председатели комиссий, которые должны были работать, получив образцы всех необходимых документов, исчезли и не выходят на связь.

"Подобные ситуации возникают у нас не впервые, это нормальный рабочий процесс формирования комиссий. Поэтому окружная избирательная комиссия оперативно обратилась с просьбой предоставить дополнительные кандидатуры для замены отсутствующих членов, чтобы обеспечить необходимый кворум. Ситуация будет исправлена в ближайшие дни", – говорит Светлана Цыганий.

Председатель окружной избирательной комиссии подчеркнула, что определенные проблемы, которые возникли при формировании участковых избирательных комиссий, в ближайшее время будут исправлены. И надеется, что 21 июля ничто не будет препятствовать процессу свободного волеизъявления граждан.