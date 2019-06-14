88% украинцев за досрочные выборы

Абсолютное большинство украинцев поддерживают досрочные выборы Верховной Рады. Фото: Reuters

88% украинцев поддерживают досрочные выборы Верховной Рады.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 8 по 12 июня.

"Количество сторонников досрочных парламентских выборов в течение последнего месяца выросло с 72% до 88%. Сегодня только 8% имеют противоположное мнение (в мае - 18%)", - заявили социологи.

Также 67% опрошенных считают, что новоизбранный парламент будет более эффективным, чем предыдущий.

Социологи опросили 2,5 тыс. респондентов путем интервью (face-to-face). Ошибка исследования - не более 2%.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.