709 дней плена. Украинская военная вернулась с РФ

Надежду Савченко обменяли на осужденных российских военных. Фото: Интерфакс

Пять лет назад, 25 мая 2016 го, пленница Кремля Надежда Савченко вернулась в Украину. Провела в плену 709 дней.

22 марта 2016-го Донецкий суд Ростовской области РФ приговорил украинскую летчицу Савченко. Ей дали 22 года заключения и штраф 30 тыс. российских рублей за якобы незаконное пересечение границы РФ и гибель журналистов. 83 дня плена украинка голодала.

Савченко обменяли на осужденных российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева. ГРУшников задержали 16 мая 2015 в зоне боевых действий в Луганской области.

"Я хочу попросить прощения у всех матерей, чьи дети не вернулись. Я хочу вам сказать, да, я не верну мертвых, но я всегда готова положить жизнь и не раз на поле боя за Украину", – сказала в украинском аэропорту Савченко.

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Там ее встречала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Партия взяла Надежду в свой избирательный список в Верховную Раду в 2014 году первым номером. ВР делегировала депутатку в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Президент Петр Порошенко наградил пленницу званием "Герой Украины".

Российских ГРУшников в московском аэропорту встречали жены. Снимали три телеканала – НТВ, Первый и "Раша Тудей". Охрана аэропорта запретила ставить вопрос военным. В сентябре 2019 года появилась информация, что Ерофеев и Александров, которых обменяли на Савченко, – мертвы.

В декабре 2016-го "Батькивщина" исключила Савченко из своей фракции. "Принципы и политические убеждения не совпадают", объяснили в партии. В апреле следующего года Надежда стала председателем партии "Гражданская платформа Надежды Савченко".

22 марта 2018 года, после снятия неприкосновенности, Надежду задержали. Якобы с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном готовили теракт в Киеве. Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета национальной безопасности и обороны.

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23 марта 2018-го Шевченковский районный суд Киева принял Савченко под стражу. Она снова объявила бессрочную голодовку. На свободу Надежда вышла 16 апреля 2019 года. У нее и Рубана истек срок ареста. В СИЗО они провели 13 месяцев. Продолжить меру пресечения суд не смог.

С 10 сентября 2019-го Надежда Савченко безработная. Тогда уточнила, ищет работу через Центр занятости. Заявила также, попытается пройти медицинскую комиссию для работы летчицей. В тюрьме его здоровье сильно пострадало, говорила Савченко. В это время была активной гостьей на заблокированном сейчас телеканале ZIK, который связывают с депутатом от ОПЗЖ и кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком.

На внеочередных выборах в июле 2019-го Савченко баллотировалась в округе №51 в Донецкой области. Там за нее проголосовало 8 избирателей. В ВР она не прошла. Савченко опубликовала фото, на котором курит в костре агитационную газету со своим изображением.