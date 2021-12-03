36 стран будут помогать мониторить границу Украины с Россией – Кулеба

Кулеба рассказал о мониторинге границы с Россией. Фото: Украинская правда

Предложенный Украиной проект решения Совета министров ОБСЕ по наблюдению Специальной мониторинговой миссии (СММ) на украинско-российской границе получил поддержку еще 36 стран-участниц Организации.

"Я бы хотел поблагодарить 36 стран-участниц за присоединение к Украине в разработке проекта решения Совета министров по мониторингу на российско-государственной границе", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Стокгольме в своем выступлении, сообщает "Укринформ".

Россия систематически препятствует работе СММ ОБСЕ в Украине "в целях продолжения своей агрессии против Украины".

Министр указал на то, что даже накануне заседания Совета министров ОБСЕ в СММ сообщили о новом запрете со стороны российских оккупационных войск в пересечении линии столкновения при попытке проехать в неподконтрольные правительству Украины территории.

Миссия США в ОБСЕ на заседании Постоянного совета этой Организации приветствовала усилия Украины по "разработке полностью технического, аполитического проекта решения по мониторингу, соавтором которого Соединенные Штаты гордятся". В то же время в американской миссии отметили, что Россия почти сразу указала на то, что не собирается занимать конструктивную позицию по проекту решения Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Также о своей поддержке этого проекта решение, предложенное 37 государствами-участниками, заявляли во время Пострады и в миссии ЕС. В Евросоюзе отметили, что принятие такого решения "позволит достичь дальнейшего прогресса в процессе урегулирования конфликта".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зенитный комплекс, боеприпасы и скопления боевиков зафиксировал дрон ОБСЕ

В столице Швеции в четверг, 2 декабря, начался двухдневный 28-й Совет министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с участием глав МИД из 57 стран-участниц. Совет министров иностранных дел ОБСЕ – центральный директивный и руководящий орган Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она является итоговым мероприятием ОБСЕ высокого уровня, целью которого является осуществить обзор деятельности Организации за год и определить стратегические ориентиры на следующий год.