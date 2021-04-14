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среда, 14 апреля 2021 17:36

34 минимальные пенсии: депутат с ОПЗЖ пришла в Раду с дорогой сумкой

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Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" 32-летняя Антонина Славицкая пришла в сессионный зал Верховной Рады с брендовой сумкой от Gucci.

Фото опубликовали "Букви". Стоимость изделия колеблется от €2200 до €2500.

 
 

Сумка с верхними ручками сделана из черной кожи и имеет вискозную подкладку. Украшена золотистой фурнитурой.

€2500 евро это 83 538 грн. В Украине минимальная пенсия для граждан от 65 лет - 2400 грн. То есть сумка, которую носит депутат от ОПЗЖ, стоит 34 таких пенсии.

Антонина Славицькая шла 37-й в списке ОПЗЖ на выборах в парламент. Была помощницей экс-нардепа-"регионала" Сергея Кивалова.

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Пятеро депутатов из ОПЗЖ входят в топ-10 тех нардепов, у кого больше всего наличности. Суммы колеблются от 325 млн до 144 млн грн, выяснили журналисты.

Народные депутаты в среднем официально зарабатывают почти 40 тыс. грн в месяц.

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