Порошенко задекларировал больше всего наличных среди нардепов

Также Порошенко задекларировал 222 млн грн доходов. Фото: Getty Images

Лидер партии "Европейская солидарность", народный депутат Петр Порошенко задекларировал больше всего наличных сбережений среди парламентариев.

Порошенко сохраняет наличными $51,2 млн и $423,3 млн грн, что в гривневом эквиваленте составляет суммарно более 1, 8 млрд грн, сообщает "Радіо Свобода"

Пресс-служба пятого президента объяснила, что "Порошенко был вынужден снять со счетов в банке 51 миллион долларов и 423 миллиона гривен из-за политических репрессий власти и ее постоянные попытки арестовать активы лидера оппозиции" и что "все эти средства будут возвращены в банк после прекращения политических репрессий".

В пресс-служба также добавили, что Порошенко 2020 года задекларировал 222 млн грн доходов (из которых 214 миллионов - дивиденды, 7 миллионов - проценты по депозитам) и уплатил с них более 23 млн грн налогов и военного сбора, а также потратил на благотворительность 150 млн грн.

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Журналисты составили список самых больших держателей наличности "на руках" среди нардепов.

Переведя в гривневый эквивалент по курсу валют Нацбанка по состоянию на 7 апреля 2021 всех сбережений, задекларированных каждым из депутатов как персональная собственность или собственность членов их семей, среди лидеров по количеству наличных оказались:

Петр Порошенко ("ЕС"): более 1,8 млрд грн

Вадим Столар (ОПЗЖ): более 325,7 млн грн

Дмитрий Исаенко (ОПЗЖ): более 215,3 млн грн

Юлия Тимошенко ("Батькивщина"): более 169,5 млн грн

Максим Ефимов ("Доверие"): более 161,9 млн грн

Виталий Данилов ("Батькивщина"): более 148,8 млн грн

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ): более 146,5 млн грн

Игорь Абрамович (ОПЗЖ): более 144,9 млн грн

Александр Фельдман (ОПЗЖ): более 144,7 млн грн

Олег Воронько ("Слуга народу"): более 139,5 млн грн

"Большие суммы наличных средств, сконцентрированы в руках граждан, могут превращаться в большие проблемы для страны. В частности, это может мешать развитию экономики страны и ее банковской системы, способствовать развитию теневого оборота денег и отмыванию нечестных заработков", - пишут журналисты.

97 народных депутатов фракции "Слуга народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю, сообщал Комитет избирателей Украины. С 1 января по 31 марта в Украине проходила ежегодная кампания по декларированию.