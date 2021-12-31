30-летие независимости, вакцинация, "Вагнергейт": украинцы назвали события года

Во время парада ко Дню Независимости, 24 августа, Киев. Фото: Сергей Старостенко, Gazeta.ua

30-летие независимости Украины, пандемию коронавируса и вакцинацию украинцы назвали событиями 2021 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова совместно с Фондом Демократические инициативы им. Илька Кучерива с 17 по 22 декабря.

Если в прошлом году большинство опрошенных назвали эпидемию коронавируса главным событием в Украине, то в этом году отметили три события: кроме пандемии (6,5%), 30-летия независимости (6,3%) и вакцинацию от коронавируса (5,9%).

Стоит отметить, что в этом году опрошенные сами должны были ответить на открытый вопрос, тогда как в 2020-м выбирали из предложенного списка событий.

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Отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова упомянули 4,4% опрошенных; для 3,8% событием года стал "Вагнергейт", а 3,7% считают, что это закон о рынке земли.

Угрозу вторжения России определили как событие в Украине 3% опрошенных, еще 2,8% назвали таким событием войну. В прошлом году, выбирая из предложенного списка событий, войну на Донбассе отметили как событие 12,2% опрошенных.

В перечень событий, упомянутых более 1% респондентов, вошли: саммит "Крымская платформа" (1,7%), переговоры Джозефа Байдена и Владимира Зеленского (1,7%), 1000 грн за вакцинацию (1,4%), "Большое строительство" (1,4%), пресс-конференция Зеленского (1,3%), закон об олигархах (1,3%), отставка Авакова (1%), строительство дорог (1%).

При этом 4,5% опрошенных считают, что таких событий вообще не было, 25,8% затруднились ответить, а 6,8% отказались отвечать.

Социологи опросили 2018 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Погрешность исследования не превышает 2,3%.

24,2% опрошенных проголосовали бы за Владимира Зеленского на президентских выборах.