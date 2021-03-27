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суббота, 27 марта 2021 18:54

30 марта состоится 2 внеочередных заседания Верховной Рады

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30 марта состоится 2 внеочередных заседания Верховной Рады
Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередных заседаний. Фото: rada.gov.ua

2 внеочередных заседания Верховной Рады Украины состоятся 30 марта.

"Только что подписал два распоряжения о проведении внеочередных заседаний парламента во вторник, 30 марта", - сообщил спикер Дмитрий Разумков в Facebook.

Первое внеочередное заседание начнется в 13:00 в связи с обращением президента Украины.

"На заседании среди прочих вопросов будет рассматриваться проект закона об оказании помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острых респираторных болезни Covid-19", - отметил глава Совета.

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После него по инициативе 156 народных депутатов состоится следующее внеочередное заседание.

Всего депутаты рассмотрят 19 законодательных инициатив.

Необходимое количество подписей среди народных депутатов, чтобы инициировать проведение внеочередного заседания Верховной Рады, собрали. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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