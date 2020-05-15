30 лет назад начала работать Верховная Рада

15 мая Верховная Рада Украины отмечает свое 30-летие.

В этот день в 1990 году во время советской оккупации начала работать Верховная Рада, которая стала Верховной Радой Украины I созыва.

Автор: "Укрінформ" 16 июля 1990 года Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины.

"Начало работы этого парламента было первым шагом к провозглашению независимости Украины. Уже тогда он принимал судьбоносные решения, которые определили развитие нашей страны как демократического государства, в котором незыблемыми являются права и свободы граждан, свобода слова, вероисповедания и верховенство права.

Уже тогда в Верховной Раде были заложены принципы политического плюрализма: сформировались два блока депутатов - парламентское большинство и оппозиция.

Одними из первых государственно шагов стали законы "О государственной границе Украины" от 4 ноября 1991 года и "О гражданстве Украины" от 8 октября 1991 года. В январе–феврале 1992 года постановлениями Верховной Рады была определена государственная символика - Государственный гимн, Государственный флаг и малый герб Украины - трезубец", - говорится в поздравлении действующего главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как засудили Василия Стуса

За 5 лет деятельности ВР I созыва приняла более 1500 законодательных актов.

Но, пожалуй, главным достижением было то, что 16 июля 1990 года Верховная Рада приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины, а 24 августа 1991 года - Акт провозглашения независимости Украины.

"Именно Верховной Радой Украины было завершено формирование системы законодательства нашей страны, определены приоритеты международного развития государства, налажено успешное сотрудничество с парламентами зарубежных стран и международными организациями", - обратился Разумков.

4 марта 1917-го в Киеве создали представительный орган - Украинскую Центральную Раду. Поводом стало известие о свержении монархии в России.