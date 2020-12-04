23 дня борьбы с болезнью: заместитель Разумкова выздоровел от коронавируса

Вскоре приступлю к исполнению обязанностей, написал первый вице-спикер. Фото: Ян Доброносов, Facebook.com/yan.dobronosov

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук выздоровел от Covid-19. Об этом сообщил в Facebook в пятницу.

"Наконец отрицательный тест принес позитивный настрой. 23 дня борьбы с болезнью дали свой результат.

Правда, есть еще определенные побочные последствия, но надеюсь, что скоро приступлю к исполнению своих обязанностей", - написал первый вице-спикер.

"Спасибо всем, кто в это сложное время поддерживал меня. Это вдохновляло и давало силы в борьбе с болезнью.

Всем желаю крепкого здоровья. Не будьте легкомысленными! Вирус более коварный, чем кажется. Поэтому социальная дистанция, масочный режим и дезинфекция рук - непременные спутники", - добавил Стефанчук. Он получил положительный тест на коронавирус 12 ноября.

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