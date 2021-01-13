2021 год должен стать последним для "Минска"

Украинские воины 7-й год защищают страну от российского агрессора. Фото: @pressjfo.news

Украина должна выйти из Минских договоренностей, которые не работают и только используются в пользу России. Об этом сказал народный депутат от "Голос", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Минские договоренности были губительными, а сегодня выглядят бессмысленными. И даже президенту Зеленскому это уже понятно. Выполнить их, несмотря на все свои обещания, он не смог. Он имел определенные надежды, но не смог добиться ничего, кроме временного прекращения огня, которое нарушается чуть ли не ежедневно. Даже очередной встречи в "нормандской формате" он добиться не смог", - сказал парламентарий.

"Минск" не работает, из него нужно выходить.

2021 год должен стать последним для Минского формата. Для победы, возвращения своих людей и территорий Украине нужен другой.

Невозможно бесконечно долго обманывать граждан Украины, в частности жителей оккупированных территорий, международных партнеров и самих себя, что Минские договоренности можно выполнить", - заявил Рахманин.

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7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации. За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы. Документ под названием "Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола" согласовали в Минске в феврале 2015 года 5-й президент Украины Петр Порошенко, президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и тогдашний президент Франции Франсуа Олланд.