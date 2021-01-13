2021 год должен стать последним для "Минска"

 
Ексклюзивы
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги? - директор "Дикого театра"
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги? - директор "Дикого театра"
Просмотров: 27
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Российская армия стала нас бояться- киборг об обороне ДАПа
Просмотров: 630
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
1 Просмотров: 1836
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Поезд уже не остановить - сферу услуг украинизируют
Просмотров: 594
Карантины не имели никакого значения
Карантины не имели никакого значения
1 Просмотров: 324
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Зеленский отмалчивается об американских санкциях из-за Коломойского
Просмотров: 1242
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1863
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
Украина будет иметь большую поддержку США. Зеленскому надо этим воспользоваться
1 Просмотров: 468
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Просмотров: 972
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 342
Фото
Все фото
4
7
5
7
3
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Зеленский отдохнул в &quot;Буковеле&quot; - в интернете появились фото
Зеленский отдохнул в "Буковеле" - в интернете появились фото
&quot;Без плесени&quot; - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
"Без плесени" - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Видео
Все видео
В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info
В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info
"Никакие националисты здесь не будут ничего решать" - Аваков в Харькове
"Никакие националисты здесь не будут ничего решать" - Аваков в Харькове
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Квартал 95" высмеял Медведчука
Интервью
1/5
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги? - директор "Дикого театра"
Способы побомжевать найдем. Но для чего тогда налоги? - директор "Дикого театра"
Просмотров: 27
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
За ошибки Степанова украинцы будут платить здоровьем и жизнями - Стефанишина
Просмотров: 1863
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
"В РФ задержанных любят держать вместе с больными туберкулезом" - правозащитник
Просмотров: 351
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 342
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 324
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1251
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
среда, 13 января 2021 18:13

2021 год должен стать последним для "Минска"

  Комментировать
2021 год должен стать последним для &quot;Минска&quot;
Украинские воины 7-й год защищают страну от российского агрессора. Фото: @pressjfo.news

Украина должна выйти из Минских договоренностей, которые не работают и только используются в пользу России. Об этом сказал народный депутат от "Голос", член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Минские договоренности были губительными, а сегодня выглядят бессмысленными. И даже президенту Зеленскому это уже понятно. Выполнить их, несмотря на все свои обещания, он не смог. Он имел определенные надежды, но не смог добиться ничего, кроме временного прекращения огня, которое нарушается чуть ли не ежедневно. Даже очередной встречи в "нормандской формате" он добиться не смог", - сказал парламентарий.

"Минск" не работает, из него нужно выходить.

2021 год должен стать последним для Минского формата. Для победы, возвращения своих людей и территорий Украине нужен другой.

Невозможно бесконечно долго обманывать граждан Украины, в частности жителей оккупированных территорий, международных партнеров и самих себя, что Минские договоренности можно выполнить", - заявил Рахманин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия хочет развалить Украину изнутри "особым статусом" Донбасса

7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обстрелы.

Документ под названием "Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола" согласовали в Минске в феврале 2015 года 5-й президент Украины Петр Порошенко, президент РФ Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и тогдашний президент Франции Франсуа Олланд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «2021 год должен стать последним для "Минска"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
января

Зеленский подписал закон о криминале за кнопкодавство

Самое читаемое
Полностью обнаженная Валерия Крук томно изгибалась на кровати
Полностью обнаженная Валерия Крук томно изгибалась на кровати
4
 Просмотров: 15480
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое 5 Просмотров: 15147
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
Maruv показала фото в максимально открытых трусах
7
 1 Просмотров: 14357
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
Убийство Дарьи Лукьяненко: сообщили важную информацию о приговоре по делу
 Просмотров: 8100
&quot;Жигули&quot; с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
"Жигули" с 5 людьми разорвало пополам: кадры жуткой аварии
4
 Просмотров: 7768
Политика
Председатель КС возвращается из теплого Дубая и готовится к подозрению
Председатель КС возвращается из теплого Дубая и готовится к подозрению Просмотров: 234
Зеленский попал в патовую ситуацию
Зеленский попал в патовую ситуацию
 1 Просмотров: 1836
"За майбутнє" предлагает ввести мораторий на повышение коммуналки
"За майбутнє" предлагает ввести мораторий на повышение коммуналки Просмотров: 99
Коронакризис: полиция купила Toyota Camry за 1,2 млн грн
Коронакризис: полиция купила Toyota Camry за 1,2 млн грн Просмотров: 468
Украина и Молдова объединяются в борьбе с "русским миром" - Перепелица
Украина и Молдова объединяются в борьбе с "русским миром" - Перепелица
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
5
Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое
5
Украину на инаугурации Байдена будет представлять посол
2
В Минэнерго назвали способ снизить тарифы на газ
2
"Слуга" Ясько рассказала о "склонении перед российской повесткой дня" во фракции
1
Сторонников независимости давили танками
Голосов: 18795
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть