"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 12 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины несколько раз открывали огонь, сообщили в штабе ООС.

Так, с минометов 82-го калибра и стрелкового оружия вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций неподалеку Песков и Водяного, что у Донецка. Вблизи Песков противник также открывал огонь и из гранатометов различных систем.

В пригороде Авдеевки - с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Красногоровки - со станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку Верхнеторецкого - из крупнокалиберных пулеметов.

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Рядом с Водяным, что на Приазовье, и Павлополем противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Водяного - еще и с автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Золотого-4 враг стрелял из автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов и стрелкового оружия. Здесь был ранен наш защитник. Его быстро доставили в медицинское учреждение. Состояние здоровья воина удовлетворительное.

С начала текущих суток, 13 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

11 января от обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил погиб боец ​​56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады, старший солдат 38-летний Олег Андриенко из Запорожья. Трагедия произошла недалеко от населенного пункта Пески Донецкой области. У погибшего остались мать, жена и 2 детей. Младшему сыну - 6 месяцев.