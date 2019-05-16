2000 волонтеров за несколько часов: в Вакарчука щеголяют расширением партии

16 мая Святослав Вакарчук представил партию. Фото: @GolosZmin

В партии "Голос", которую в четверг представил Святослав Вакарчук, заявляют о тысячах волонтеров.

"Друзья, сегодня вместе с вами мы начали новую эпоху в украинской политике. За первые несколько часов более 2000 регистраций волонтеров к команде #ГОЛОС", - заявляют в Facebook.

В партии также отметили, что "интересы граждан - превыше всего", "выбор Украины - Европа", "один закон - для всех", "свободная экономика без олигархов", "власть подотчетная гражданам".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вакарчук скрещивает мечи с Зеленским

16 мая лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук представил партию "Голос" и идет на парламентские выборы. Соответствующая страница появилась в сети и Facebook. Также Вакарчук представил команду.