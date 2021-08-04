126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности

Выписывать премию том, кто стоит над органом, которому ее выдают. Поэтому абсурдными являются выплаты министров от них самих, заявил Борис Кушнирук. Фото: 5 канал

Наблюдательный совет "Нафтогаза" авансом определил премии по итогам года четырем членам правления. По завершению 2021-го должны на четырех получить 126 млн грн. Окончательно выплату премий должно утвердить руководство компании. Однако в Украине до сих пор нет прозрачной системы премирования чиновников и работников госкомпаний, рассказывает в интервью Gazeta.ua экономист Борис Кушнирук.

–– Есть требование по резервированию средств под эту премию. Должна быть система, которая гарантировала бы, что деньги выплачивают, если решение в конце концов примут, – говорит Борис Кушнирук.

–– Может быть ситуация, когда к концу года "Нафтогаз" неплохо сработал, но средств на премии нет. Деньги тогда не дадут. Чтобы такое сделать невозможным наблюдательный совет принял это решение.

Насколько нынешняя система премирования является актуальной и правильной в государственных компаниях?

Эта ситуация с "Нафтогазом" неправильная. Никто сам себе выписать премию не вправе. Правление не может этого делать. Руководитель государственного учреждения также. Выписывать премию должен тот, кто стоит над органом, которому ее выдают. Поэтому абсурдными являются выплаты министров от них самих. Или когда правительство выписывает себе.

Как должна выглядеть правильная процедура премирования в государственных структурах?

Эта процедура должна быть определена законом. Решение должны принимать высшие органы над наблюдательным советом. Это правительство или это министерства. Местные власти, если речь идет о коммунальном предприятии. Но когда правление само по себе выписывает премии – это абсурдная ситуация. Это надо урегулировать на уровне изменений в закон о корпоративном управлении. И устанавливать соответствующими нормативными актами правительства. Должна быть общая норма в законе и процедура, кто, на каком основании принимает решение, по какой методике. Вспомните Укрпочту. Приходит менеджер в убыточное учреждение. Обеспечить доходность за год нельзя вообще. Это означает, что он не должен получать премию? Нет, возможно он обеспечил изменения, которые уменьшили убыточность, позволили улучшить состояние. Если достиг определенных показателей, то премию можно выписать и руководителю, и наблюдательному совету. Но независимую процедуру должен предусмотреть закон. Вопрос не в сумме. Вопрос в подходе. Сами себе наблюдательные советы не должны выплачивать вознаграждение.

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В госструктурах небольшие зарплаты и премии является источником дополнительного дохода для работников. Почему вместо формирования "бюджета для премий" не пустить эти деньги на повышение зарплат работникам?

Если говорить о соотношении зарплат и премий, то есть нюанс. Если сказать, давайте платить большую зарплату, это означает, что вне зависимости от результатом, успешными они были или нет, платить нужно больше. А это перестает стимулировать. Если по результатам определенной деятельности человек получает премию, то это стимулирует достигать показателей. Наличие существенных премий – это нормально, если есть прозрачная процедура. Как правило, решение о премировании должен принимать наблюдательный совет. А решение о премировании правления и наблюдательного совета – это вообще должна относиться к полномочиям общего собрания акционеров, владельцев. Если это государственное учреждение – тех, кто от имени государства отвечает, профильное министерство, правительство.

Какие еще примеры такого премирования можно привести?

Несколько лет назад НАПК выписало себе премию (в октябре 2016 журналисты программы "Схемы" сообщили, что четыре члена Национального агентства по предупреждению коррупции ежемесячно получали к своему основному окладу две надбавки и премии в размере месячной зарплаты. В результате этого вместо одного стандартного оклада члены НАПК получали по четыре. - Gazeta.ua). Хотя ничего не сделали по сути. В судах вообще абсурдно иметь премии. Как оценить работу – лучше судит или хуже? Сколько приговоров вынес? Так не может быть. Судить нужно по закону. Нет корректных критериев оценки деятельности. Речь не о премии персонала – уборщиков или секретарей. Они могут их иметь. А судьи – лишь зарплату. Если принимают незаконные или ошибочные решения, то просто нужно увольнять.

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Премии создают коррупционные риски?

Коррупционные риски возникают только в ситуации, когда менеджмент сам себе выплачивает премии. Особенно, когда речь идет о государственных предприятиях. Тебе установлена зарплата, а премия – это исходя из чего? Ты не сам ее себе имеешь устанавливать. Как оценить деятельность министра? Или заместителя министра? Или правительство? Его оценку деятельности определяет народ, парламент. Если считают, что работают плохо, выражают недоверие. Если хорошо, то продолжают работать, и потом народ на выборах определяет, хорошо или плохо это делали. Там не может существовать премий. На уровне заместителей министров и самых чиновников должна быть только зарплата. Это противоречит самой логике премий. Оценивать чиновников должен только народ.

Наблюдательный совет "Нафтогаза" авансом определил премии по итогам года четырем членам правления – Отто Ватерландеру, Петеру ван дрели, Сергей Перелома, Ярославу Теклюк. По завершению 2021-го должны на четырех получить 126 млн грн. Директор по коммуникациям "Нафтогаза" Максим Белявский заявил, что таких выплат не предусматривали в нынешнем финплане.