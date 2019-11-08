100 школ и 100 садиков: Гончарук поставил "дедлайн" председателям ОГА

Планы - реальные, говорит Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Главы облгосадминистраций должны неделю, чтобы определить список всех школ, стадионов и садиков, по которому не закончена реконструкция или строительство и визуализацию - не менее двух-трех видов фасадов и внутренних помещений.

Об этом в Facebook заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Плюс 100 школ, 100 садов и 100 стадионов уже в следующем году - это реально. Селекторное совещание с губернаторами сегодня посвятил именно этому.

Мы не можем больше позволять себе "роскошь" утверждать пообъектные планы в июне-июле, затем проводить длительные тендеры и только осенью начинать реальные строительные работы. Это саботаж работы, результат которого - безрезультатность", - написал глава правительства.

Также Гончарук сообщил, что "плюс дал задание до 10 декабря разработать перспективные планы формирования объединенных территориальных общин".

"Чтобы у нас было понимание, в какой новой состоятельной общине мы будем строить школы, садики и социальную инфраструктуру", - заявил он.

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.