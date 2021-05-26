10 "криминальных авторитетов" выгнали из Украины

После санкций Совета национальной безопасности и обороны 10 "криминальных авторитетов" принудительно вернули в страны их происхождения, 27-ми аннулировали разрешительные документы на проживание в Украине. Об этом сообщила Национальная полиция.

Среди лиц - уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в Украине.

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В перечне тех, кому отменили вид и другие разрешительные документы на проживание, несколько так называемых "смотрящих". Все они подозреваются в уголовных процессах, большинство находится в местах лишения свободы.

Каждый из них будет нести ответственность согласно украинскому законодательству. Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений: распространение преступного влияния, создание преступных организаций, разбои, похищения людей, вымогательства средств и тому подобное.

Работа по противодействию распространения преступного влияния криминальных "авторитетов" с санкционного списка СНБО продолжается, сообщает Нацполиция.

14 мая СНБО приняла санкции против 557 "воров в законе".