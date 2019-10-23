$30 тыс. для "слуг народа": первый нардеп прошел полиграф

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура прошел проверку на детекторе лжи относительно вероятного взяточничества.

Об этом сообщил лидер фракции Давид Арахамия, общаясь с журналистами.

"Качура пошел сам и даже не посоветовался с нами. Это его была [инициатива]. Он является автором одного из законопроектов. Он сам сказал: "Хоть я не в комитете, я пойду, чтобы потом не было никаких интриг". Это хорошо. Видите, люди со "Слуги народа" демонстрируют полную открытость", - заявил Арахамия.

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САП открыла производство, в рамках которого проверит, получали ли 11 нардепов "Слуги народа" по $30 тыс.за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании финансового комитета.

Президент Владимир Зеленский предложил всем членам финансового комитета пройти проверку на детекторе лжи. Если отдельные "слуги народа" окажутся замешаны в коррупции, то понесут ответственность, отметил глава государства.