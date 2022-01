Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю

Снежный пейзаж и черный лебедь на горизонте – на мой вкус живописно. Ужас в том, что Украина оказалась в ситуации, в которой только на черных лебедей и вся надежда. Эта птица уже выручила нас летом, когда афганские талибы выставили на посмешище Дядю Сэма со всеми его крутыми военными гаджетами. Выяснилось, что мотивация, пренебрежение и ненависть перебивают зеленые купюры, безголовость и старческий маразм.

1 сентября 2021 года после афганского фиаско социологическая служба Rasmussen Reports сообщила: 52% респондентов требуют немедленной отставки президента США Джо Байдена. Белый дом принялся экстренно спасать свой зад. С официальным визитом в Вашингтон прибыл президент Украины. И стороны заключили весьма выгодные соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере, отказавшись от всяких упоминаний о Минских договоренностях. Украина получила возможность сохранить суверенитет, Соединенные Штаты – реноме сверхдержавы.

Время истекло. Улеглись и страсти. И к концу года Джо Байден вернулся к своей отложенной миссии – умиротворить Украину на российских условиях или же умилостивить Россию за счет Украины. 7 декабря – видеоконференция президентов США и России. 30 декабря – новый телефонный разговор. Тема неизменна: глобальная безопасность.

Россия и США делят мир

На видео, обнародованном пресс-службой Кремля, видим Владимира Путина. Улыбка на ботоксном лице, кивки полулысой головой, порывистые движения уже отягощенным телом. На мониторе – мумия по имени Джо Байден. Ее чревовещание вызывает у собеседника все эти вспышки телесно-мимической экспрессии. Президенты США и РФ достигли согласия, сдержанно сообщает пресс-служба. Но это больше, чем понимание. Это новая Ялта. Все, чего добивался Путин, начав в 2014 году военную агрессию против Украины: Россия и США делят мир.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК

А вот и требования России, которые можно назвать только неоимпериалистическим бредом. Но, как ни странно, Белый дом согласился их обсуждать. Наверное, потому, что они появились после визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса в ноябре 2021-го. Два дня переговоров под кремлевскими звездами – и на выходе карта с красными линиями, переходить которые США и НАТО нельзя.

Путинские прихоти: первая – прекращение военно-политического сотрудничества США со всеми постсоветскими странами, кроме Латвии, Литвы и Эстонии, которые уже члены НАТО. Вторая – отмена решения бухарестского саммита НАТО от 2008 года, на котором была принята резолюция о возможности вступления Украины и Грузии в оборонный Альянс. Третья – отвод систем противоракетной обороны "от российских границ". Только вопрос: а где границы России, учитывая уже фактически завершенную аннексию Беларуси? Ответ, очевидно, в известном тексте Тютчева "Русская география".

Под путинскими требованиями Байден должен поставить подпись. Новое соглашение, настаивает Кремль, должно быть оформлено как международно-правовой акт.

Комментарий помощника президента РФ Юрия Ушакова: "Нам нужен результат в виде обеспечения гарантированной безопасности. Президент США с такой точкой зрения согласился и отреагировал вполне логично и серьезно".

Комментарий пресс-службы Белого дома: "Президент Байден призвал Россию к деэскалации напряженности в Украине". Круто! Речь уже не об оккупации Россией части нашей земли, а "напряженности". Продолжение цитаты: "Президент Байден также выразил поддержку дипломатическим усилиям, которые стартуют в начале нового года".

А вот и график "дипломатических усилий". 10 января в Женеве пройдут российско-американские переговоры, предметом которых упомянуты кремлевские требования. Затем в Брюсселе – саммит Россия-НАТО. 13 января – переговоры Россия-ОБСЕ.

3 января состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского. "Стороны обсудили шаги, которые делает Украина в рамках Минских договоренностей и "нормандского формата", и отметили важность дальнейших дипломатических усилий", говорится в пресс-релизе на сайте президента Украины.

В статье "Зеленському не вдасться навернути Байдена до реальності" я уже имел возможность дать психологический портрет президента США и всего нафталина в его голове, который называется "картиной мира". Байден и Путин сошлись как платоновские половинки целого. Блуждали по миру, искали друг друга и наконец слились в геополитическом экстазе. Они – два динозавра из эпохи холодной войны. И требуют разрядки. А потому Украина должна стать на четвереньки. И назовут все это "имплементацией Минских договоренностей".

Сдача Байденом интересов Украины – не случайность. Обратите внимание на деталь. Уже упомянутый Уильям Бернс – экс-посол США в России. Вернувшись из Москвы, занимал высокие посты в госдепартаменте. В 2014-м вышел на пенсию и на досуге написал книгу The Back Channel: Memoir of American Diplomacy and the Case for Its Renewal. В 2020 году она вышла в русском переводе под названием "Невидимая сила. Как работает американская дипломатия". Ее следует прочесть. Лучшие страницы в ней об Украине. Автор мемуаров пишет четко и категорично: членство в НАТО Украины и Грузии недопустимо; постсоветское пространство – исключительная сфера интересов РФ.

Конечно, если бы господин Бернс оставался на дипслужбе, таких откровений себе не позволил бы. Но статус пенсионера побуждал к откровенности. И вот неожиданность: 19 марта 2021 года Джо Байден выдернул его из старческого анабиоза и назначил директором ЦРУ. И на мой взгляд, это красноречивый шаг. Кстати, со мной согласен и директор ФСБ Александр Бортников, который, пообщавшись с Бернсом, назвал ЦРУ "дружественной организацией". Остается только вспомнить поговорку: скажи, кто твой друг...

Наша обязанность – реалистично оценивать ситуацию. Слова американских чиновников о поддержке Украины – только слова для наивной аудитории. А дела их – последовательные уступки России. Бескомпромиссная реальность состоит в следующем: США – не союзник Украины, а инструмент Кремля в принуждении нашей страны к капитуляции. Это и есть правда. Неприятная и горькая. Но правда.

Уродства ситуации придает лукавство Офиса президента и народных депутатов. Тема давления на Украину со стороны Вашингтона – полное табу. А комментаторы, наоборот, как бы соревнуются в идиллических оценках украинско-американских отношений. Исключение – только прямолинейные оценки Андрея Илларионова. Но он – сторонний наблюдатель, сохраняющий за собой право на объективность.

Обратим внимание на показательный пример манипуляции общественным мнением. Госбюджетом США на 2022 год предусмотрено $300 млн военной помощи Украине. И это вызывает полнейший экстаз у нашего политического бомонда и экспертной среды. Но заклятие молчания наложено на тот факт, что в 2021-м дополнительная военная помощь Украине должна была составить $200 млд. Однако 11 декабря Белый дом сообщил: предусмотренная законом о госбюджете помощь не будет предоставляться. Причина? Вашингтон надеется на чисто дипломатические шаги.

Таким образом, у нас, с одной стороны, есть факт нарушения администрацией Байдена закона, принятого Конгрессом, – неоказание военной помощи. Но об этом ни слова. А с другой – обещание $300 млн. И нас призывают уподобиться ослу, который радуется морковке, не замечая кнута на своей спине и того обстоятельства, что красочный овощ привязан к довольно длинному шесту. А судьбу такого осла в год Тигра предсказать несложно.

21 декабря, встречаясь с представителями дипломатического корпуса, президент Зеленский сообщил: Украина представила участникам переговоров в "нормандском формате" и США "10 шагов в направлении реализации Минских договоренностей". К сожалению, не сказал, с какой ноги будем шагать. О "10 шагах" должны знать Путин и Байден, а украинский народ не дорос. Президент считает, что нам, тупицам, такие высокие материи недоступны. Ладно.

Показательная реакция Кремля. В тот же день, 21 декабря, Путин разговаривал по телефону с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Цитата из пресс-релиза: "Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договоренностям".

Надеюсь, "10 шагов" Зеленского начинались с вывода вооруженных подразделений РФ с оккупированных территорий Донбасса, расформирования армейских корпусов ЛДНР и передачи Украине контроля над украинско-российской границей. Но Путин сразу отмел эти предложения. С тех пор ни Зеленский, ни Байден, ни Шольц, ни Макрон о "10 шагах" не упоминали. В повестке дня только российский вариант "мирного урегулирования": выборы в ОРДЛО и фиксация "особого статуса" Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины. И вдобавок – Всеукраинский референдум, легитимирующий российскую победу над Украиной. А энтузиазм, с которым руководитель ОП Андрей Ермак рассказывает о предстоящем референдуме, свидетельствует, что на Банковой уже продумывают и шаги по реализации кремлевских требований.

Сейчас, когда я пишу этот текст, крайне важные события разворачиваются в Казахстане. 2 января начались митинги под социально-экономическими лозунгами. В ночь с 4 на 5 января протесты переросли в массовые противостояния с силами правопорядка. Многолюдные марши, горящие автомобили, светошумовые гранаты, заблокированные участки полиции, взятые приступом админздания – все, как мы в Украине любим. Утром 5 января президент Касим-Жомарт Токаев сообщил об отставке правительства, в полдень, что Нурсултан Назарбаев уходит с поста главы СНБО Казахстана. Этот государственный институт возглавил сам Токаев. В 21:00 поступило известие: президент Токаев обратился в организацию договора о коллективной безопасности с просьбой о предоставлении военной помощи для противодействия "террористической угрозе". Реакция ОДКБ мгновенная: Россия и Беларусь доставят "миротворцев" в Казахстан. В аэропорту Алматы, сообщил Токаев, подразделения военно-воздушных сил уже ведут бои с "террористами", "захватившими пять иностранных самолетов". Итак, российские десантники уже в Алматы. Казахи пытаются заблокировать выход из аэропорта.

2 декабря 2021 года фонд Алексея Навального распространил информацию: президент Токаев – агент ФСБ.

Власть Токаева была номинальной. Управленческие рычаги оставались в руках Назарбаева. Но обратим внимание на ход событий. Массовые протесты вспыхнули по всей стране. Органы правопорядка оказались на удивление пассивными. Проходит всего три дня и вся полнота власти оказывается у Токаева. Кто организовал протесты? На мой взгляд, очевидно.

Протестное движение разделилось. Часть манифестантов создает картинку для российских СМИ, поджигая машины. Другая часть выступает с осуждением агрессии РФ против Украины и требованием не признавать оккупацию Крыма. Кремль воспользовался случаем. Войска РФ уже в Казахстане. Путин ложью, железом и кровью собирает обломки СССР.

Черный лебедь снова спасает Украину

Черный лебедь снова спасает Украину. Казахи сопли не будут жевать, а решительно будут противодействовать агрессии. Китай и Турция будут вынуждены реагировать на ползучую аннексию. Байден будет держать паузу, помня, что постсоветское пространство – сфера интересов РФ. Позиция США зависит от реакции СМИ, конгрессменов и сенаторов. События в Казахстане – шанс для Украины. Но им еще нужно уметь воспользоваться.

Как пользоваться? Не играть в чужую игру, а навязывать собственную повестку дня. Во-первых, денонсировать Минские договоренности. Во-вторых, вспомнить, что армия – это не массовка для новогодних шоу. В-третьих, понять, что критерий эффективности правительства – экономический рост, а не персональная лояльность.

Черные лебеди – прекрасные птицы. Надеемся, что они все же станцуют на могиле х*йла.