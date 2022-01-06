 
Ексклюзивы
1/5
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Просмотров: 45
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 1620
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 450
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 4572
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 5454
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1260
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10701
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 999
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
1 Просмотров: 3996
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1089
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 1620
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3231
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1989
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3195
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1665
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 63
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
четверг, 06 января 2022 21:42

Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю

  Комментировать

Снежный пейзаж и черный лебедь на горизонте – на мой вкус живописно. Ужас в том, что Украина оказалась в ситуации, в которой только на черных лебедей и вся надежда. Эта птица уже выручила нас летом, когда афганские талибы выставили на посмешище Дядю Сэма со всеми его крутыми военными гаджетами. Выяснилось, что мотивация, пренебрежение и ненависть перебивают зеленые купюры, безголовость и старческий маразм.

1 сентября 2021 года после афганского фиаско социологическая служба Rasmussen Reports сообщила: 52% респондентов требуют немедленной отставки президента США Джо Байдена. Белый дом принялся экстренно спасать свой зад. С официальным визитом в Вашингтон прибыл президент Украины. И стороны заключили весьма выгодные соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере, отказавшись от всяких упоминаний о Минских договоренностях. Украина получила возможность сохранить суверенитет, Соединенные Штаты – реноме сверхдержавы.

Время истекло. Улеглись и страсти. И к концу года Джо Байден вернулся к своей отложенной миссии – умиротворить Украину на российских условиях или же умилостивить Россию за счет Украины. 7 декабря – видеоконференция президентов США и России. 30 декабря – новый телефонный разговор. Тема неизменна: глобальная безопасность.

Россия и США делят мир

На видео, обнародованном пресс-службой Кремля, видим Владимира Путина. Улыбка на ботоксном лице, кивки полулысой головой, порывистые движения уже отягощенным телом. На мониторе – мумия по имени Джо Байден. Ее чревовещание вызывает у собеседника все эти вспышки телесно-мимической экспрессии. Президенты США и РФ достигли согласия, сдержанно сообщает пресс-служба. Но это больше, чем понимание. Это новая Ялта. Все, чего добивался Путин, начав в 2014 году военную агрессию против Украины: Россия и США делят мир.

Автор: Дмитрий СКАЖЕНИК
 

А вот и требования России, которые можно назвать только неоимпериалистическим бредом. Но, как ни странно, Белый дом согласился их обсуждать. Наверное, потому, что они появились после визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса в ноябре 2021-го. Два дня переговоров под кремлевскими звездами – и на выходе карта с красными линиями, переходить которые США и НАТО нельзя.

Путинские прихоти: первая – прекращение военно-политического сотрудничества США со всеми постсоветскими странами, кроме Латвии, Литвы и Эстонии, которые уже члены НАТО. Вторая – отмена решения бухарестского саммита НАТО от 2008 года, на котором была принята резолюция о возможности вступления Украины и Грузии в оборонный Альянс. Третья – отвод систем противоракетной обороны "от российских границ". Только вопрос: а где границы России, учитывая уже фактически завершенную аннексию Беларуси? Ответ, очевидно, в известном тексте Тютчева "Русская география".

А где границы России, учитывая уже фактически завершенную аннексию Беларуси?

Под путинскими требованиями Байден должен поставить подпись. Новое соглашение, настаивает Кремль, должно быть оформлено как международно-правовой акт.

Комментарий помощника президента РФ Юрия Ушакова: "Нам нужен результат в виде обеспечения гарантированной безопасности. Президент США с такой точкой зрения согласился и отреагировал вполне логично и серьезно".

Комментарий пресс-службы Белого дома: "Президент Байден призвал Россию к деэскалации напряженности в Украине". Круто! Речь уже не об оккупации Россией части нашей земли, а "напряженности". Продолжение цитаты: "Президент Байден также выразил поддержку дипломатическим усилиям, которые стартуют в начале нового года".

А вот и график "дипломатических усилий". 10 января в Женеве пройдут российско-американские переговоры, предметом которых упомянуты кремлевские требования. Затем в Брюсселе – саммит Россия-НАТО. 13 января – переговоры Россия-ОБСЕ.

3 января состоялся телефонный разговор Джо Байдена и Владимира Зеленского. "Стороны обсудили шаги, которые делает Украина в рамках Минских договоренностей и "нормандского формата", и отметили важность дальнейших дипломатических усилий", говорится в пресс-релизе на сайте президента Украины.

В статье "Зеленському не вдасться навернути Байдена до реальності" я уже имел возможность дать психологический портрет президента США и всего нафталина в его голове, который называется "картиной мира". Байден и Путин сошлись как платоновские половинки целого. Блуждали по миру, искали друг друга и наконец слились в геополитическом экстазе. Они – два динозавра из эпохи холодной войны. И требуют разрядки. А потому Украина должна стать на четвереньки. И назовут все это "имплементацией Минских договоренностей".

Байден и Путин сошлись как платоновские половинки целого. Блуждали по миру, искали друг друга и наконец слились в геополитическом экстазе. Они – два динозавра из эпохи холодной войны. И требуют разрядки. А потому Украина должна стать на четвереньки. И назовут все это "имплементацией Минских договоренностей"

Сдача Байденом интересов Украины – не случайность. Обратите внимание на деталь. Уже упомянутый Уильям Бернс – экс-посол США в России. Вернувшись из Москвы, занимал высокие посты в госдепартаменте. В 2014-м вышел на пенсию и на досуге написал книгу The Back Channel: Memoir of American Diplomacy and the Case for Its Renewal. В 2020 году она вышла в русском переводе под названием "Невидимая сила. Как работает американская дипломатия". Ее следует прочесть. Лучшие страницы в ней об Украине. Автор мемуаров пишет четко и категорично: членство в НАТО Украины и Грузии недопустимо; постсоветское пространство – исключительная сфера интересов РФ.

Конечно, если бы господин Бернс оставался на дипслужбе, таких откровений себе не позволил бы. Но статус пенсионера побуждал к откровенности. И вот неожиданность: 19 марта 2021 года Джо Байден выдернул его из старческого анабиоза и назначил директором ЦРУ. И на мой взгляд, это красноречивый шаг. Кстати, со мной согласен и директор ФСБ Александр Бортников, который, пообщавшись с Бернсом, назвал ЦРУ "дружественной организацией". Остается только вспомнить поговорку: скажи, кто твой друг...

Наша обязанность – реалистично оценивать ситуацию. Слова американских чиновников о поддержке Украины – только слова для наивной аудитории. А дела их – последовательные уступки России. Бескомпромиссная реальность состоит в следующем: США – не союзник Украины, а инструмент Кремля в принуждении нашей страны к капитуляции. Это и есть правда. Неприятная и горькая. Но правда.

США – инструмент Кремля в принуждении нашей страны к капитуляции. Это и есть правда. Неприятная и горькая. Но правда

Уродства ситуации придает лукавство Офиса президента и народных депутатов. Тема давления на Украину со стороны Вашингтона – полное табу. А комментаторы, наоборот, как бы соревнуются в идиллических оценках украинско-американских отношений. Исключение – только прямолинейные оценки Андрея Илларионова. Но он – сторонний наблюдатель, сохраняющий за собой право на объективность.

Обратим внимание на показательный пример манипуляции общественным мнением. Госбюджетом США на 2022 год предусмотрено $300 млн военной помощи Украине. И это вызывает полнейший экстаз у нашего политического бомонда и экспертной среды. Но заклятие молчания наложено на тот факт, что в 2021-м дополнительная военная помощь Украине должна была составить $200 млд. Однако 11 декабря Белый дом сообщил: предусмотренная законом о госбюджете помощь не будет предоставляться. Причина? Вашингтон надеется на чисто дипломатические шаги.

Таким образом, у нас, с одной стороны, есть факт нарушения администрацией Байдена закона, принятого Конгрессом, – неоказание военной помощи. Но об этом ни слова. А с другой – обещание $300 млн. И нас призывают уподобиться ослу, который радуется морковке, не замечая кнута на своей спине и того обстоятельства, что красочный овощ привязан к довольно длинному шесту. А судьбу такого осла в год Тигра предсказать несложно.

Нас призывают уподобиться ослу, который радуется морковке, не замечая кнута на своей спине и того обстоятельства, что красочный овощ привязан к весьма длинному шесту

21 декабря, встречаясь с представителями дипломатического корпуса, президент Зеленский сообщил: Украина представила участникам переговоров в "нормандском формате" и США "10 шагов в направлении реализации Минских договоренностей". К сожалению, не сказал, с какой ноги будем шагать. О "10 шагах" должны знать Путин и Байден, а украинский народ не дорос. Президент считает, что нам, тупицам, такие высокие материи недоступны. Ладно.

Показательная реакция Кремля. В тот же день, 21 декабря, Путин разговаривал по телефону с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Цитата из пресс-релиза: "Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договоренностям".

Надеюсь, "10 шагов" Зеленского начинались с вывода вооруженных подразделений РФ с оккупированных территорий Донбасса, расформирования армейских корпусов ЛДНР и передачи Украине контроля над украинско-российской границей. Но Путин сразу отмел эти предложения. С тех пор ни Зеленский, ни Байден, ни Шольц, ни Макрон о "10 шагах" не упоминали. В повестке дня только российский вариант "мирного урегулирования": выборы в ОРДЛО и фиксация "особого статуса" Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины. И вдобавок – Всеукраинский референдум, легитимирующий российскую победу над Украиной. А энтузиазм, с которым руководитель ОП Андрей Ермак рассказывает о предстоящем референдуме, свидетельствует, что на Банковой уже продумывают и шаги по реализации кремлевских требований.

Энтузиазм, с которым руководитель ОП Андрей Ермак рассказывает о предстоящем референдуме, свидетельствует, что на Банковой уже продумывают и шаги по реализации кремлевских требований

Сейчас, когда я пишу этот текст, крайне важные события разворачиваются в Казахстане. 2 января начались митинги под социально-экономическими лозунгами. В ночь с 4 на 5 января протесты переросли в массовые противостояния с силами правопорядка. Многолюдные марши, горящие автомобили, светошумовые гранаты, заблокированные участки полиции, взятые приступом админздания – все, как мы в Украине любим. Утром 5 января президент Касим-Жомарт Токаев сообщил об отставке правительства, в полдень, что Нурсултан Назарбаев уходит с поста главы СНБО Казахстана. Этот государственный институт возглавил сам Токаев. В 21:00 поступило известие: президент Токаев обратился в организацию договора о коллективной безопасности с просьбой о предоставлении военной помощи для противодействия "террористической угрозе". Реакция ОДКБ мгновенная: Россия и Беларусь доставят "миротворцев" в Казахстан. В аэропорту Алматы, сообщил Токаев, подразделения военно-воздушных сил уже ведут бои с "террористами", "захватившими пять иностранных самолетов". Итак, российские десантники уже в Алматы. Казахи пытаются заблокировать выход из аэропорта.

2 декабря 2021 года фонд Алексея Навального распространил информацию: президент Токаев – агент ФСБ.

Власть Токаева была номинальной. Управленческие рычаги оставались в руках Назарбаева. Но обратим внимание на ход событий. Массовые протесты вспыхнули по всей стране. Органы правопорядка оказались на удивление пассивными. Проходит всего три дня и вся полнота власти оказывается у Токаева. Кто организовал протесты? На мой взгляд, очевидно.

Протестное движение разделилось. Часть манифестантов создает картинку для российских СМИ, поджигая машины. Другая часть выступает с осуждением агрессии РФ против Украины и требованием не признавать оккупацию Крыма. Кремль воспользовался случаем. Войска РФ уже в Казахстане. Путин ложью, железом и кровью собирает обломки СССР.

Черный лебедь снова спасает Украину

Черный лебедь снова спасает Украину. Казахи сопли не будут жевать, а решительно будут противодействовать агрессии. Китай и Турция будут вынуждены реагировать на ползучую аннексию. Байден будет держать паузу, помня, что постсоветское пространство – сфера интересов РФ. Позиция США зависит от реакции СМИ, конгрессменов и сенаторов. События в Казахстане – шанс для Украины. Но им еще нужно уметь воспользоваться.

Как пользоваться? Не играть в чужую игру, а навязывать собственную повестку дня. Во-первых, денонсировать Минские договоренности. Во-вторых, вспомнить, что армия – это не массовка для новогодних шоу. В-третьих, понять, что критерий эффективности правительства – экономический рост, а не персональная лояльность.

Черные лебеди – прекрасные птицы. Надеемся, что они все же станцуют на могиле х*йла.

Автор: Валентин БУШАНСКИЙ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Зеленский испугался ответственности и спрятался за Ермаком
Зеленский испугался ответственности и спрятался за Ермаком 4 Просмотров: 4005
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов
Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов 1 Просмотров: 2016
Сейчас вы читаете новость «Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Писал стихи в лагерях, умер в карцере - сегодня день рождения Василия Стуса

Больной поэт написал самое известное свое стихотворение

Самое читаемое
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь Просмотров: 27891
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
6
 1 Просмотров: 11844
Ноги почернели от зверских издевательств: украинская пленница боевиков в тяжелом состоянии после пыток
Ноги почернели от зверских издевательств: украинская пленница боевиков в тяжелом состоянии после пыток Просмотров: 10053
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
 Просмотров: 8280
Нардеп от &quot;слуг&quot; Шевченко поперся в Казахстан и заявил о &quot;помощи&quot; Кремля
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
 Просмотров: 6651
Взгляд
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
России нужно вернуть ее исконное название – Московия
 5 Просмотров: 2871
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
 6 Просмотров: 3015
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
 2 Просмотров: 4428
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
Непонятно, есть ли Путин в списке врагов Зеленского. Это пугает и огорчает
 Просмотров: 1206
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
 1 Просмотров: 4581
Больше всего комментируют
8
Суд наложил арест на всё имущество и активы Порошенко
7
Порошенко анонсировал возвращение в Украину и готовится увидеть Венедиктову
4
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
2
Россия отправила войска в Казахстан
1
Что делать, если семейный врач в отпуске
Голосов: 141
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть