Мир может победить пандемию, но не антивакцинаторов

КАК ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕЛОВЕКА СЫГРАЛА С НИМ ЗЛУЮ ШУТКУ

Массовые отказы от прививок и даже митинги антивакцинаторов повлекли за собой очередное побоище в социальных сетях и в телеэфирах. Одни граждане обвиняют других в отсутствии здравого смысла, вторые первых – в пресмыкательстве перед властью. А что же сама власть? А она выбрала самую плохую стратегию из возможных, и все последствия пандемии – на ее совести, а не на совести противников прививки. И хуже всего то, что уже ничем помочь нельзя.

Для начала посмотрим, как вообще люди принимают решение. Рациональное поведение присуще не только нам, но и многим животным. Осьминоги до сих пор удивляют исследователей – у них нет позвоночника, а ведут себя они, как самые умные из позвоночных. Однако именно у взрослых людей (это важно – маленькие дети уступают животным в определенных аспектах поведения) мозг развился настолько, что они получили теоретическую возможность поступать рационально всегда. Еще лет 20-30 назад наука экономика рассматривала людей в качестве совершенных аналитических машин, всегда знающих, чего они хотят и получающих это самым выгодным способом.

Под тонким слоем разума мы все еще продолжаем оставаться животными с присущими им базовыми инстинктами поведения

Однако и здравый смысл и развитие нейробиологии показывают, что это не так. Что под тонким слоем разума мы все еще продолжаем оставаться животными с присущими им базовыми инстинктами поведения. Среди военных популярна поговорка: "в критической ситуации вы не подниметесь до уровня ваших ожиданий, а упадете до уровня вашей подготовки". Поэтому даже профессиональные бойцы столько времени уделяют тренировкам. У обычных же людей без специального физического и психологического обучения падение в критической ситуации может приобрести катастрофический масштаб.

Это – первое теоретическое основание для правильного понимания текущей ситуации. Второе состоит в понимании неодинаковой ценности положительных и отрицательных сигналов. Как известно, разочарования от неудач сильнее отражаются на нашем настроении, чем удовольствие от побед. Немногие способны годами смаковать прошлые триумфы, зато большинство из нас будут искренне переживать мгновения позора, даже если они произошли давным-давно. Лишь небольшое количество людей азартны – то есть получает удовольствие от риска. Обычные люди боятся потерь больше, чем мечтают о выигрыше (поэтому казино до сих пор не завоевали планету). Новости об убийствах и авариях гораздо сильнее привлекают наше внимание, чем любые другие (кроме котиков). Это все наследие давних времен, когда проигнорировать известие об источнике пищи значило просто остаться голодным, а поступить так с известием о хищнике означало потерять жизнь.

Люди боятся потерь больше, чем мечтают о выигрыше

И в-третьих, что-нибудь неизвестное и необычное скорее всего окажется опасным, поэтому если есть возможность, следует выбирать старые проверенные вещи и пути. Прекрасный мультфильм "Семейка Крудсов" иронизирует над ультраконсерватизмом первобытных людей, показывая, что новации могут обернуться гибелью, но и желание сохранить все по старинке любой ценой тоже приведет к краху. Так что консерватизм у нас если не в крови, так все равно глубоко в мозгу.

Теперь, вспомнив все это, попробуем по-новому взглянуть на историю с пандемией коронавируса в Украине.

Автор: Владимир КАЗАНЕВСКИЙ

Уже есть определенный консенсус о том, что единого сообщества антивакцинаторов нет, а есть три более-менее отличные группы. В первую и наименее многочисленную, но шумную (из-за которой она оказалась под прицелом карикатуристов в сети) входят всякого рода чудаки. Одни верят в наночипирование – с 5G или без него, другие – во всемирный заговор правительств с целью уменьшения населения, третьи – в такой же заговор, но уже "бигфармы". Кто-то не хочет подвергаться давлению Сороса, кто-то – рептилоидов, а кому-то мешает вакцинироваться своеобразное представление о воле Бога.

Вторая группа несколько больше, но так же мала в масштабах страны, не верит в чипы, но верит в нарушение своих прав. Мол, сегодня маски и карантин, завтра отказ в лечении и лагеря для невакцинированных, послезавтра – тоталитаризм. И хотя ссылки на Конституцию у этой группы обычно неверны и законов они действительно не знают, и о судебных прецедентах на Западе слышать не хотят – не могу сказать, что их аргументы ничего не стоят. Ибо действительно часто государству дашь палец, а останешься без руки.

Часто государству дашь палец, а останешься без руки

Третья и самая большая группа состоит из тех, кто принципиально не прочь прививаться, но банально боится: некачественных вакцин, непредсказуемых побочных действий, непонятных последствий в будущем. Или просто до сих пор не верит в тяжелые последствия болезни лично для себя. И эти люди, возможно, перешли бы в лагерь вакцинаторов, если бы не несколько больших "но".

И здесь мы переходим к самому главному – кто же виноват?

Есть большой соблазн переложить все на низкий уровень образования в школе, блогеров-хайпожоров или руку Москвы, хотя отрицать все это трудно. Однако истинная правда в том, что единственной причиной катастрофической ситуации в Украине являются дилетанты во власти. Если бы у государственного руля стояли адекватные управленцы, способные наладить коммуникацию в обществе, то огромная масса "мнительных" рано или поздно была бы вакцинирована, да и половина "законников" тоже. Ну а остальные в шапочках из фольги уже не составляли бы проблемы – даже в развитых демократических странах нет 100% прививок.

Единственной причиной катастрофической ситуации в Украине являются дилетанты во власти

Вспомните, какой истерикой в ​​Новых Санжарах сопровождалось начало пандемии. Причина этого ясна – страх перед неизвестным. А если это новая чума? Что, если мы будем массово умирать на улицах, как показывают в американских блокбастерах? Сильное чувство опасности с легкостью сбрасывает человека с рационального на эмоциональный уровень. И уже неважно, у кого какое образование. Кто серьезно боится – будет вести себя как его человекоподобные предки, пусть он трижды профессор. А страх чаще всего рождает именно агрессию – отсюда разбитые окна в автобусе с больными и срачи в Facebook. К нагнетанию истерии приложились и СМИ – ужасные новости продаются лучше.

И что сделали наши власти вместо того, чтобы успокоить общество? Правильно, они поступили с точностью до наоборот и принялась пугать людей еще больше. Запрет посещать парки для создания атмосферы страха, в чем признался тогдашний главный санврач Виктор Ляшко – это тушение пожара бензином. Чем больше человек боится, тем иррациональнее ведет себя. Власть еще нагоняет на него страх, а потом удивляется результатам. Это не только наша проблема – в Великобритании весной 2020 года свалили 20 башен мобильной связи. Вот, что паника делает даже с богатыми образованными людьми. А Ляшко вместо того, чтобы уволить за несоответствие должности, повысили до министра здравоохранения. Молодцы.

Чем больше человек боится , тем иррациональнее ведет себя. Власть еще нагоняет на него страх, а потом удивляется результатам

Вторая проблема – "похмелье" после истерики. Люди, не видя трупов в подъездах, начинают отходить от пережитого страха, и первой реакцией становится возражение. Да, болезнь, но нестрашная. Грипп, не тяжелее. Бессмысленно тыкать таких в статистику – цифры никогда не убеждают тех, кто ищет оправдание своему поведению. Неужели вас выборы ничему не научили? Только смерть близких способна поколебать такое недоверие.

Что же делает государство в такой ситуации? Приносит извинения за преувеличение угрозы? За умышленное сеяние паники? За спекуляции на масках? За трату денег медицинского фонда на "Большое строительство"? Аж два раза!

Власть не только не просит прощения за свою бездарность, она еще и демонстрирует наплевательское отношение к проблеме. Еще вчера призвали чуть ли не в скафандрах ходить по улицам, а сегодня президент посреди карантина пьет кофе в якобы закрытом кафе. Локдаун мало того, что совершенно непродуман, так еще и игнорируется приспешниками, чьи рестораны работают, словно ничего не произошло. Оппозиция тоже не идеальна – критикует индийский "шмурдяк", хотя должна понимать, что эта характеристика потом распространится на все вакцины.

Что в таких условиях начинает делать рядовой украинец, чьего деда уморила советская власть, а родительские накопления сгорели в Сбербанке? Правильно – он перестает верить и этой власти тоже. Можно долго обманывать одного, но всех не получится. И в результате вполне обоснованное недоверие к действиям власти необоснованно переносится на саму болезнь. Последствия можно наблюдать на улицах (от отсутствия масок до подделки сертификатов) и в моргах (ежедневные потери больше, чем под Иловайском).

Доверие – это ограниченный и недолговечный ресурс: потеряв его раз, быстро не вернешь. Так что, даже если сегодня власть перестанет валять дурака, а возьмется за ум, народ ей все равно не поверит

А хуже всего, с чего я начал, это невозможность исправить ситуацию. Доверие – это ограниченный и недолговечный ресурс: потеряв его раз, быстро не вернешь. Так что, даже если сегодня власть перестанет валять дурака, а возьмется за ум, народ ей все равно не поверит. И десятки, если не сотни тысяч жизней, которые могли бы спасти прививки, останутся на ее совести.

Лживая, некомпетентная и жадная власть – главная причина низкого показателя вакцинации в Украине, да и животные инстинкты внутри нас тоже. А не паршивое образование, влияние блогеров или падение авторитета учёных. Ибо даже невежественных, мнительных и истерических можно убедить, если говорить с ними просто и откровенно. А будешь постоянно врать и нарушать собственные правила – не уговоришь даже самых умных. Завтра появится эффективное лекарство от коронавируса и эта эпидемия перейдет в разряд сезонных недомоганий. Мир победит эту пандемию, как пережил всех ее предшественников. Однако бестолковая власть, которая своими действиями пробуждает в людях спящую обезьяну – это проблема, которая с нами будет всегда. Потому и антивакцинаторы никогда не переведутся.

Однако власть властью, а вирус – вирусом. Поэтому, кто может – вакцинируйтесь.